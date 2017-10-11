На Закарпатті ГПУ виявила 8 ігрових залів, встановлюється причетність прокурора

У Закарпатській області прокурора Тячівської прокуратури запідозрили в зловживанні службовим становищем і "кришуванні" нелегальних гральних закладів.

Про це на сторінці в Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Генеральний прокурор України Юрій Луценко, перебуваючи з робочою поїздкою у Закарпатській області, 10 жовтня 2017 року відвідав Тячівську місцеву прокуратуру у зв’язку із скаргами про зловживання службовим становищем керівником вказаної прокуратури", - йдеться в повідомленні.

Одночасно генеральна інспекція провела обшуки, в ході яких у місті було виявлено 8 залів, де незаконно функціонують 90 ігрових автоматів.

Керівнику Тячівської місцевої прокуратури задали ряд питань щодо чисельних скарг жителів району на діяльність незаконних гральних закладів, бездіяльності місцевої прокуратури, а також "кришуванні" незаконного бізнесу правоохоронними органами.

Працівники інспекції ГПУ супроводили прокурора Тячівської прокуратури в Ужгород для проведення слідчих дій.

"Якщо місцевий прокурор не бачить нелегальної вирубки та гральних автоматів, значить він не працює… Якщо кримінальних проваджень нема, то за що ви отримуєте заробітну плату", - зазначив Луценко, звертаючись до працівників Тячівської прокуратури.

Відділом попереднього розслідування кримінальних злочинів, скоєних прокурорами і співробітниками органів прокуратури, слідчого управління Генеральної інспекції ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

У справі були проведені обшуки за місцем проживання і в службовому кабінеті керівника Тячівської місцевої прокуратури, проводяться інші першочергові слідчі дії. Досудове розслідування триває.