На Закарпатье ГПУ выявила 8 игровых залов, устанавливается причастность прокурора

В Закарпатской области прокурора Тячевской прокуратуры заподозрили в злоупотреблении служебным положением и "крышевании" нелегальных игорных заведений.

Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, находясь с рабочей поездкой в ​​Закарпатской области, 10 октября 2017 посетил Тячевскую местную прокуратуру в связи с жалобами о злоупотреблении служебным положением руководителем указанной прокуратуры", - говорится в сообщении.

Одновременно генеральная инспекция провела обыски, в ходе которых в городе было выявлено 8 залов, где незаконно функционируют 90 игровых автоматов.

Руководителю Тячевского местной прокуратуры задали ряд вопросов относительно многочисленных жалоб жителей района на деятельность незаконных игорных заведений, бездействия местной прокуратуры, а также "крышевании" незаконного бизнеса правоохранительными органами.

Работники инспекции ГПУ сопроводили прокурора Тячевской прокуратуры в Ужгород для проведения следственных действий.

"Если местный прокурор не видит нелегальной вырубки и игровых автоматов, значит он не работает... Если уголовных производств нет, так за что вы получаете заработную плату", - отметил Луценко, обращаясь к работникам Тячевской прокуратуры.

Отделом предварительного расследования уголовных преступлений, совершенных прокурорами и сотрудниками органов прокуратуры, следственного управления Генеральной инспекции ГПУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

По делу были проведены обыски по месту жительства и в служебном кабинете руководителя Тячевской местной прокуратуры, проводятся другие первоочередные следственные действия. Досудебное расследование продолжается.