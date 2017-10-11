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"Свобода" і профспілки збираються пікетувати Кабмін

Середа, 11 жовтня 2017, 08:36

Вранці 11 жовтня біля станції метро "Арсенальна" у Києві збираються на мітинг люди.

Вони організовані у групи, окремо стоять люди з прапорами ВО "Свобода".

Більшість із присутніх – літні люди.

 

На запитання, чому збираються, один зі "свободівців" відповів: "Земля – останнє, що лишилося в нації. Верховна Рада може сьогодні прийняти (рішення про продаж землі – ред.)".

 

На зауваження, що Верховна Рада цього дня не працює сесійно, інший відповів: "кабмін працює, він може прийняти".

 

Більшість прибулих о 8 ранку не мали при собі символіки.

 

Але під 9 ранку з'явилася символіка профспілок.

 

Вони також виступають проти продажу землі.

 

Крім того, люди принесли відра з землею.

 

ВО "Свобода" анонсувала, що 11 жовтня спільно з профспілковими організаціями пікетуватиме Кабінет міністрів із вимогою заборонити торгівлю землями сільськогосподарського призначення.

Захід планували почати о 8:00 – пройти маршем від станції метро "Арсенальна" до будівлі уряду.

"Сьогодні уряд, не питаючи в народу згоди, підписує від імені українців меморандуми з іноземними кредиторами, в яких зобов'язується за позику розпродати їхню ж власність, торгувати основним національним багатством ‒ землями сільськогосподарського призначення", – заявляє "Свобода".

Олена Рощенко, Ірина Балачук, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: земляКабінет міністрівакціїСвобода
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