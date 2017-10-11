"Свобода" и профсоюзы собираются пикетировать Кабмин
Утром 11 октября возле станции метро "Арсенальная" в Киеве собираются на митинг люди.
Они организованы в группы, отдельно стоят люди с флагами ВО "Свобода".
Большинство из присутствующих – пожилые люди.
На вопрос, почему собираются, один из "свободовцев" ответил: "Земля – последнее, что осталось в нации. Верховная Рада может сегодня принять (решение о продаже земли – ред.)".
На замечание, что Верховная Рада в этот день не работает сессионно, другой ответил: "Кабмин работает, он может принять".
Большинство прибывших около 8 утра не имели при себе символики.
Но под 9 утра появилась символика профсоюзов.
Они также выступают против продажи земли.
Кроме того, люди принесли ведра с землей.
ВО "Свобода" анонсировала, что 11 октября совместно с профсоюзными организациями будет пикетировать Кабинет министров с требованием запретить торговлю землями сельскохозяйственного назначения.
Мероприятие планировали начать в 8:00 – пройти маршем от станции метро "Арсенальная" до здания правительства.
"Сегодня правительство, не спрашивая у народа согласия, подписывает от имени украинцев меморандумы с иностранными кредиторами, в которых обязуется за кредит распродать их же собственность, торговать основным национальным богатством – землями сельскохозяйственного назначения", – заявляет "Свобода".
Алена Рощенко, Ирина Балачук, УП, дополнено