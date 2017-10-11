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"Свобода" и профсоюзы собираются пикетировать Кабмин

Среда, 11 октября 2017, 08:36

Утром 11 октября возле станции метро "Арсенальная" в Киеве собираются на митинг люди.

Они организованы в группы, отдельно стоят люди с флагами ВО "Свобода".

Большинство из присутствующих – пожилые люди.

 

На вопрос, почему собираются, один из "свободовцев" ответил: "Земля – ​последнее, что осталось в нации. Верховная Рада может сегодня принять (решение о продаже земли – ред.)".

 

На замечание, что Верховная Рада в этот день не работает сессионно, другой ответил: "Кабмин работает, он может принять".

 

Большинство прибывших около 8 утра не имели при себе символики.

 

Но под 9 утра появилась символика профсоюзов.

 

Они также выступают против продажи земли.

 

Кроме того, люди принесли ведра с землей.

 

ВО "Свобода" анонсировала, что 11 октября совместно с профсоюзными организациями будет пикетировать Кабинет министров с требованием запретить торговлю землями сельскохозяйственного назначения.

Мероприятие планировали начать в 8:00 – пройти маршем от станции метро "Арсенальная" до здания правительства.

"Сегодня правительство, не спрашивая у народа согласия, подписывает от имени украинцев меморандумы с иностранными кредиторами, в которых обязуется за кредит распродать их же собственность, торговать основным национальным богатством – землями сельскохозяйственного назначения", – заявляет "Свобода".

Алена Рощенко, Ирина Балачук, УП, дополнено

Темы: земляКабинет министровакцииСвобода
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