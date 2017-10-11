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Віктор Пинзеник витратив 1,6 мільйона на цінні папери

Середа, 11 жовтня 2017, 12:55
Віктор Пинзеник витратив 1,6 мільйона на цінні папери
slovoidilo

Народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенко" Віктор Пинзеник заповнив декларацію про зміни у своєму майновому стані.

Про це повідомляється на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Згідно з наданою нардепом інформацією, 10 жовтня він придбав 1,6 тисячі державних облігацій, випущених Міністерством фінансів, за 1,649 мільйона гривень.

У звіті зазначається, що номінальна вартість цінних паперів становить рівно 1,6 мільйона гривень, але на дату придбання їх Пинзеником вона зросла на 49 тисяч.

Також, згідно з декларацією, Пинзеник нещодавно отримав 111 тисяч гривень процентів з внеску у Піреус банку.

Як відомо, у травні Пинзеник попереджав, що реструктуризація держоблігацій призведе до збільшення боргів України.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Пинзеникдекларації
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