Віктор Пинзеник витратив 1,6 мільйона на цінні папери
Народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенко" Віктор Пинзеник заповнив декларацію про зміни у своєму майновому стані.
Про це повідомляється на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
Згідно з наданою нардепом інформацією, 10 жовтня він придбав 1,6 тисячі державних облігацій, випущених Міністерством фінансів, за 1,649 мільйона гривень.
У звіті зазначається, що номінальна вартість цінних паперів становить рівно 1,6 мільйона гривень, але на дату придбання їх Пинзеником вона зросла на 49 тисяч.
Також, згідно з декларацією, Пинзеник нещодавно отримав 111 тисяч гривень процентів з внеску у Піреус банку.
Як відомо, у травні Пинзеник попереджав, що реструктуризація держоблігацій призведе до збільшення боргів України.
Євген Кізілов, УП