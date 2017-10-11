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Виктор Пинзеник потратил 1,6 миллиона на ценные бумаги

Среда, 11 октября 2017, 12:55
Виктор Пинзеник потратил 1,6 миллиона на ценные бумаги
slovoidilo

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Виктор Пинзеник заполнил декларацию об изменениях в своем имуществе.

Об этом сообщается на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно предоставленной нардепом информации, 10 октября он приобрел 1,6 тысячи государственных облигаций, выпущенных Министерством финансов, за 1,649 миллиона гривен.

В отчете отмечается, что номинальная стоимость ценных бумаг составляет ровно 1,6 миллиона гривен, однако на дату приобретения их Пинзеником она выросла на 49 тысяч.

Также в декларации говорится, что Пинзеник недавно получил 111 тысяч гривен процентов по вкладу в Пиреус банке.

Как известно, в мае Пинзеник предупреждал, что реструктуризация гособлигаций приведет к увеличению долгов Украины.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Пинзеникдекларации
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