Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратуру і поліцію одного з районів Закарпаття перевірять на корупцію

Середа, 11 жовтня 2017, 14:08

Генеральний прокурор Юрій Луценко доручив перевірити можливі факти корупції у поліції та прокуратурі Тячівського району Закарпатської області.

Про це повідомила у Facebook речник голови ГПУ Лариса Сарган.

"Я дав доручення (відповідним органам - ред.) провести службове розслідування щодо роботи Тячівського прокурора та його заступників. Також буде перевірено роботу місцевої поліції", - цитує вона слова Луценка.

Він також прокоментував затримання прокурора Тячівського району, яке сталося 10 жовтня.

За словами генпрокурора, йдеться про закриття справ, які стосуються незаконної вирубки лісу та активну роботу гральних закладів у Тячеві.

"Він працює у змові з місцевими кримінальними авторитетами. Під час вчорашнього викриття грального залу його власники заявили, що щомісяця платили певну суму начальнику поліції району та прокурору. Прізвищ, звичайно, не називали", - повідомив Луценко.

Він зазначив, що за результатами розслідування прокурора Тячівського району можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Як повідомлялося, 10 жовтня у Закарпатській області затримали голову Тячівської районної прокуратури за підозрою в зловживанні службовим становищем і "кришуванні" нелегальних гральних закладів.

Українська правда

Теми: ЗакарпаттяГенпрокуратураполіціякорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Закарпаття
Президентка Угорщини відвідає Закарпаття та Київ
На Закарпатті затримали чоловіка, який розбещував 8-річну дівчинку на березі річки
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
Усі новини...
Реклама: