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Прокуратуру и полицию одного из районов Закарпатья проверят на коррупцию

Среда, 11 октября 2017, 14:08

Генеральный прокурор Юрий Луценко поручил проверить возможные факты коррупции в полиции и прокуратуре Тячевского района Закарпатской области.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

"Я дал поручение (соответствующим органам – ред.) провести служебное расследование относительно работы Тячевского прокурора и его заместителей. Также будет проверена работа местной полиции", - цитирует она слова Луценко.

Он также прокомментировал задержание прокурора Тячевского района, которое произошло 10 октября.

По словам генпрокурора, речь идет о закрытии дел, касающихся незаконной вырубки леса и активной работы игорных заведений в Тячеве.

"Он работает в сговоре с местными криминальными авторитетами. Во время вчерашнего разоблачения игорного зала его владельцы заявили, что ежемесячно платили определенную сумму начальнику полиции района и прокурору. Фамилий, конечно, не называли", - сообщил Луценко.

Он отметил, что по результатам расследования прокурора Тячевского района могут привлечь к уголовной ответственности.

Как сообщалось, 10 октября в Закарпатской области задержали главу Тячевской районной прокуратуры по подозрению в злоупотреблении служебным положением и "крышевании" нелегальных игорных заведений.

Украинская правда

Темы: ЗакарпатьеГенпрокуратураполициякоррупция
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