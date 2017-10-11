8 затриманих в Бахчисараї отримали штрафи. МЗС протестує

Восьми затриманим під час обшуків в Бахчисараї присудили штрафи.

Про це в середу ввечері повідомила адвокат Ліля Гемеджі.

За її словами, в середу було затримано 9 осіб, всім їм було пред'явлено звинувачення в адміністративному порушенні, яке полягало в одночасному масовому перебуванні в публічному місці, що спричинило порушення громадського порядку.

"На сьогоднішній вечір розглянуто 8 адміністративних справ. За всіма з них винесені штрафи в розмірі від 10 до 20 тисяч, що в сумі становить понад 100 тисяч рублів. Один матеріал відкладений на завтра через те, що свідки втомилися або з якихось інших причин залишили судову залу", - розповіла Гемеджі.

"Це чергова зліплена справа стосовно цих 9 осіб. Всі докази, які присутні в матеріалах справи, однозначно доводять невинність цих людей", - додала вона.

Воночас Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з черговою хвилею безпідставних обшуків та незаконних затримань громадян України російською окупаційною владою у Бахчисараї.

"За результатами обшуків було незаконно затримано 6 осіб, окрім того щонайменше 9 активістів були затримані лише за те, що прийшли підтримати співвітчизників та знаходились біля місць проведення обшуків. Наступ окупантів проти тих, хто проти окупаційного режиму, зокрема кримськотатарських активістів та українців, вкотре свідчить про продовження Росією репресивної політики з метою викорінити будь-яке інакомислення та залякати населення Кримського півострова", - сказано у заяві.

У відомстві наголосили, що цілеспрямовані обшуки в будинках мусульман свідчать про переслідування за релігійною ознакою.

МЗС нагадало, що Росія своїми діями порушує свої міжнародно-правові зобов’язання, і закликало міжнародне співтовариство активно виступити на захист прав та свобод мешканців Кримського півострова та змусити Росію припинити злочинну розправу над незгодними з окупацією.

Українська правда