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8 задержанных в Бахчисарае получили штрафы. МИД протестует

Среда, 11 октября 2017, 21:54

Восьми задержанным во время обысков в Бахчисарае присуждены штрафы.

Об этом в среду вечером сообщила адвокат Лиля Гемеджи.

По ее словам, в среду были задержаны 9 человек, всем им было предъявлено обвинение в административном нарушении, которое заключалось в одновременном массовом пребывании в публичном месте, повлекшем нарушение общественного порядка.

"На сегодняшний вечер рассмотрено 8 административных дел. По всем из них вынесены штрафы в размере от 10 до 20 тысяч, что в сумме составляет более 100 тысяч рублей. Один материал отложен на завтра в виду того, что свидетели устали или по каким-то другим причинам покинули судебный зал", - рассказала Гемеджи.

"Это очередное состряпанное дело в отношении этих 9 человек. Все доказательства, которые присутствуют в материалах дела, однозначно доказывают невиновность этих ребят", - добавила она.

В то же время Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередной волной безосновательных обысков и незаконных задержаний граждан Украины на русском оккупационными властями в Бахчисарае.

"По результатам обысков были незаконно задержаны 6 человек, кроме того не менее 9 активистов были задержаны только за то, что пришли поддержать соотечественников и находились возле мест проведения обысков. Наступление оккупантов против тех, кто против оккупационного режима, крымскотатарских активистов и украинцев, еще раз свидетельствует о продлении Россией репрессивной политики с целью искоренить любое инакомыслие и запугать население Крымского полуострова", - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что целенаправленные обыски в домах мусульман свидетельствуют о преследовании по религиозному признаку.

МИД напомнил, что Россия своими действиями нарушает свои международно-правовые обязательства, и призвал международное сообщество активно выступить в защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова и заставить Россию прекратить преступную расправу над несогласными с оккупацией.

Украинская правда

Темы: Крымполитзаключенныекрымские татары
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