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Сенатори знову звинуватили Трампа у зволіканні з виконанням санкцій щодо Росії

Четвер, 12 жовтня 2017, 01:58
Сенатори знову звинуватили Трампа у зволіканні з виконанням санкцій щодо Росії

Сенатори Бен Кардін і Джон Маккейн знову звинуватили адміністрацію президента США Дональда Трампа у зволіканні з запровадженням нового закону, що посилює санкції щодо Росії.

Про це сенатори заявили у листі до президента, пише Радіо Свобода.

Таке зволікання ставить під сумнів відданість адміністрації Трампа законові про санкції, що був підписаний і набув чинності понад два місяці тому, заявили Маккейн, який очолює комітет Сенату у справах силових структур, і Кардін, що є чільним демократом у комітеті Сенату з закордонних справ.

За їхніми словами, в адміністрації мали досить часу, щоб виконати вимоги закону.

У Білому домі ще не відповіли на цього листа.

Станом на 11 жовтня Білий дім чи установи адміністрації не оприлюднили жодного документа стосовно фізичних і юридичних осіб, що діють на користь російським розвідці й обороні, з тим, щоб проти них можна було накласти санкції. Відповідно до закону, це мали зробити не пізніше 1 жовтня.

Це вже другий лист Маккейна і Кардіна з критикою адміністрації Трампа через невиконання положень закону.

Раніше американські сенатори звернулися до Трампа з листом із вимогою почати виконувати ухвалений Конгресом закон про нові санкції щодо Росії.

Нагадаємо, Трамп делегував держсекретареві Рексу Тіллерсону свої повноваження з виконання санкцій щодо РФ за агресію проти України.

Як повідомлялось, міністерство фінансів США з 28 жовтня запровадить обмеження на умови фінансування російських компаній, що перебувають під санкціями, з боку американських юридичних або фізичних осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: санкціїСШАРосія
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