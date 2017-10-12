Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сенаторы вновь обвинили Трампа в затягивании выполнения санкций в отношении России

Четверг, 12 октября 2017, 01:58
Сенаторы вновь обвинили Трампа в затягивании выполнения санкций в отношении России

Сенаторы Бен Кардин и Джон Маккейн вновь обвинили администрацию президента США Дональда Трампа в затягивании с введением в действие нового закона, ужесточающего санкции в отношении России.

Об этом сенаторы заявили в письме к президенту, пишет Радио Свобода.

Такое промедление ставит под сомнение приверженность администрации Трампа закону о санкциях, который был подписан и вступил в силу более двух месяцев назад, заявили Маккейн, возглавляющий комитет Сената по делам силовых структур, и Кардин, который является главенствующим демократом в комитете Сената по иностранным отношениям.

По их словам, в администрации имели достаточно времени, чтобы выполнить требования закона.

В Белом доме еще не ответили на это письмо.

По состоянию на 11 октября Белый дом или учреждения администрации не обнародовали ни одного документа о физических и юридических лицах, действующих в интересах российской разведки и обороны, с тем, чтобы в их отношении можно было наложить санкции. Согласно закону, это должны были сделать не позднее 1 октября.

Это уже второе письмо Маккейна и Кардина с критикой администрации Трампа за невыполнения положений закона.

Ранее американские сенаторы обратились к Трампу с письмом с требованием начать выполнять принятый Конгрессом закон о новых санкциях в отношении России.

Напомним, Трамп делегировал госсекретарю Рексу Тиллерсону свои полномочия по выполнению санкций в отношении РФ за агрессию против Украины.

Как сообщалось, министерство финансов США с 28 октября введет ограничения на условия финансирования российских компаний, находящихся под санкциями, со стороны американских юридических или физических лиц.

Темы: санкцииСШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
санкции
Российские миллиардеры Авен и Фридман попали под американские санкции
Снятие санкций с Пшонки как урок для Украины от ЕС
Швейцарский сын Кремля. "Украинская правда" нашла подсанкционного сына русского олигарха
Последние новости
05:57
В Белгороде объявили ракетную опасность
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
Все новости...
Реклама: