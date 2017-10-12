Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

MSNBC рассказал, как Россия блокировала украинцев в Facebook

Четверг, 12 октября 2017, 07:25

Российские агенты информационной войны использовали технические возможности Facebook, чтобы лишить россиян конкуренции в информационном пространстве во время вторжения в Крым.

Об этом говорится в сюжете американского телеканала MSNBC, пишет Голос Америки.

"Российские оперативники информационной войны использовали удивительно успешную технологию, чтобы убрать украинские голоса из Facebook, и лишить россиян конкуренции в информационном пространстве во время вторжения в соседнее государство", - сказала ведущая MSNBC со ссылкой на информацию издания The Daily Beast.

Технология заключалась в том, сообщает MSNBC, что россияне находили украинских активистов, защищавших позицию Украины в российско-украинском конфликте, переходили на сообщения в Facebook этих лиц и нажимали "пожаловаться на сообщение".

Каким бы ни было это сообщение, фото, они утверждали, что это порнография, или другая категория сообщений, которые Facebook должен устранять.

Ведущая приравняла такую ​​тактику к ситуации, когда один сосед жалуется в полицию на другого просто, чтобы причинить соседу неприятность в виде визита полиции, хотя тот ничего плохого не делал.

Однако, в ситуации с Россией, масштаб был другой. При государственной поддержке России, такие жалобы направлялись сотни раз против каждого из сообщений украинских активистов, что приводило к запрету доступа к ресурсу, сообщила ведущая.

"Таким образом, Facebook помогал российскому правительству заглушить голоса оппозиции к России в то время, как Россия проводила вторжения", - говорится в сюжете.

Ранее сообщалось, что Facebook обнаружил активность созданных Россией фейковых аккаунтов, для распространения в соцсети политической рекламы во время прошлых выборов президента США.Тогда Цукреберг также заявил, что соцсеть внесет изменения в работу платформы, чтобы усложнить ее использование в подобных целях.

Представители Facebook сообщили, что они проследили продажу рекламы на общую сумму $100 тыс.

Было обнаружено, что 3300 рекламных объявлений имели следы, которые вели именно к российской компании. Эти данные компания передала ФБР и расследователям российского вмешательства в выборы в Конгрессе.

Темы: РосcияКрыманнексияfacebook
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Росcия
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Последние новости
05:57
В Белгороде объявили ракетную опасность
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
Все новости...
Реклама: