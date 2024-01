MSNBC рассказал, как Россия блокировала украинцев в Facebook

Российские агенты информационной войны использовали технические возможности Facebook, чтобы лишить россиян конкуренции в информационном пространстве во время вторжения в Крым.

Об этом говорится в сюжете американского телеканала MSNBC, пишет Голос Америки.

"Российские оперативники информационной войны использовали удивительно успешную технологию, чтобы убрать украинские голоса из Facebook, и лишить россиян конкуренции в информационном пространстве во время вторжения в соседнее государство", - сказала ведущая MSNBC со ссылкой на информацию издания The Daily Beast.

Технология заключалась в том, сообщает MSNBC, что россияне находили украинских активистов, защищавших позицию Украины в российско-украинском конфликте, переходили на сообщения в Facebook этих лиц и нажимали "пожаловаться на сообщение".

Каким бы ни было это сообщение, фото, они утверждали, что это порнография, или другая категория сообщений, которые Facebook должен устранять.

Ведущая приравняла такую ​​тактику к ситуации, когда один сосед жалуется в полицию на другого просто, чтобы причинить соседу неприятность в виде визита полиции, хотя тот ничего плохого не делал.

Однако, в ситуации с Россией, масштаб был другой. При государственной поддержке России, такие жалобы направлялись сотни раз против каждого из сообщений украинских активистов, что приводило к запрету доступа к ресурсу, сообщила ведущая.

"Таким образом, Facebook помогал российскому правительству заглушить голоса оппозиции к России в то время, как Россия проводила вторжения", - говорится в сюжете.

This is 100% accurate. Many of us inside of the State Department tried to help our colleagues in Ukraine, Georgia and elsewhere. Facebook was simply unresponsive. https://t.co/rssbI6OFPD