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Викраденим прикордонникам в Росії висунули звинувачення

Четвер, 12 жовтня 2017, 11:45

Двом українським прикордонникам, яких 3 жовтня захопили в полон і тепер утримують в Брянській області Росії, висунули звинувачення в незаконному перетині кордону.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на ФСБ РФ.

За інформацією російської спецслужби, проти військовослужбовців Державної прикордонної служби України порушено кримінальну справу за статтею КК Росії "Незаконне перетинання державного кордону РФ".

Як повідомлялося, в Держприкордонслужбі України заявляють, що українські прикордонники були захоплені в полон під час традиційної консультативно-представницької зустрічі з колегами з РФ "безпосередньо на кордоні" двох держав.

9 жовтня з'явилась інформація, що російський суд заарештував прикордонників на 2 місяці за "незаконний перетин кордону" і "злісну непокору працівникам правоохоронного органу".

Теми: РосіясудПрикордонна службанадзвичайна подія
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