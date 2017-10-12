Викраденим прикордонникам в Росії висунули звинувачення

Двом українським прикордонникам, яких 3 жовтня захопили в полон і тепер утримують в Брянській області Росії, висунули звинувачення в незаконному перетині кордону.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на ФСБ РФ.

За інформацією російської спецслужби, проти військовослужбовців Державної прикордонної служби України порушено кримінальну справу за статтею КК Росії "Незаконне перетинання державного кордону РФ".

Як повідомлялося, в Держприкордонслужбі України заявляють, що українські прикордонники були захоплені в полон під час традиційної консультативно-представницької зустрічі з колегами з РФ "безпосередньо на кордоні" двох держав.

9 жовтня з'явилась інформація, що російський суд заарештував прикордонників на 2 місяці за "незаконний перетин кордону" і "злісну непокору працівникам правоохоронного органу".