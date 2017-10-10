Стало відомо, як українські прикордонники потрапили в полон росіян

Двоє прикордонників Сумського загону, яких зараз утримують під вартою в Росії, були захоплені в полон під час консультативно-представницької зустрічі з колегами з РФ.

Про це пишуть "Українські новини" з посиланням на голову Державної прикордонної служби України Петра Цигикала.

За його словами, прикордонники сусідніх держав постійно проводять такі зустрічі, що є звичайною світовою практикою.

Цигикал припустив, що російські силовики могли і не заходити на територію України, а викрасти українських прикордонників безпосередньо на кордоні.

Він розповів, що в службовому автомобілі викрадених військовослужбовців знайдено верхній одяг, який вони залишили, ідучи на короткострокову консультативну зустріч із російськими прикордонниками.

Голова ДПСУ повідомив, що 10 жовтня відомство передало ФСБ Росії матеріали, які посвідчують особи полонених.

За його інформацією, зараз до процесу повернення заарештованих українців підключено МЗС і Офіс омбудсмена.

З огляду на це, зазначив Цигикал, українська прикордонна служба вирішила обмежити кількість прикордонних консультативних зустрічей із росіянами.

"Ми вирішили обмежити ці зустрічі на рівні керівників (прикордонних служб - ред.), щоб убезпечити менш підготовлений персонал", - повідомив голова відомства.

Також Цигикал припустив, що викрадення українців пов'язане з арештом двох російських прикордонників у Херсонській області 30 червня.

За його словами, наразі російська сторона не заявляла про бажання здійснити обмін.

Як повідомлялося, 4 жовтня Державна прикордонна служба України заявила про зникнення двох прикордонників під час моніторингу кордону на Сумщині.

Пізніше того ж дня російська сторона офіційно заявила, що затримала їх.

9 жовтня з'явилась інформація, що російський суд заарештував прикордонників на 2 місяці за "незаконний перетин кордону" і "злісну непокору працівникам правоохоронного органу".

Як відомо, 30 червня українські прикордонники затримали 2 колег з Росії на адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом у Херсонській області.