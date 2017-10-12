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Поліція з'ясувала, хто допустив побиття Берези

Четвер, 12 жовтня 2017, 12:36

Відповідальність за організацію порядку на матчі, де побили нардепа Юрія Березу, несли організатор зустрічі, оператор стадіону та футбольний клуб.

Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Дніпропетровській області.

"Відповідно до ст. 15 Закону України "Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів" організатор футбольного матчу, оператор спортивної споруди та футбольний клуб несуть відповідальність за забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території спортивної споруди, її трибунах", - нагадують правоохоронці.

Водночас, зазначають в ГУ НП, поліцейські стежать за порядком на території, прилеглій до стадіону, на шляхах евакуації та в громадських місцях населеного пункту, де проводиться футбольний матч.

Як встановили правоохоронці, 11 жовтня близько 20:00 на стадіоні "Дніпро-Арена" під час футбольного матчу між командами "Дніпро" та "Дніпро-1" між вболівальниками виник конфлікт та бійка.

За периметром арени охорону публічної безпеки здійснювали 120 співробітників поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство).

Як повідомлялося, у середу ультрас ФК "Дніпро" побили президента клубу "Дніпро-1" нардепа "Народного фронту" Юрія Березу.

Після побиття депутат заявив, що зробить все можливе, аби на футбольні стадіони повернулися поліцейські.

Українська правда

Теми: надзвичайна подіяДніпроВерховна Радабійкафутбол
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