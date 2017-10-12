Полиция выяснила, кто допустил избиение Березы

Ответственность за организацию порядка на матче, где избили депутата Юрия Березу, несли организатор встречи, оператор стадиона и футбольный клуб.

Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Днепропетровской области.

"Согласно ст. 15 Закона Украины "Об особенностях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в связи с подготовкой и проведением футбольных матчей" организатор футбольного матча, оператор спортивного сооружения и футбольный клуб несут ответственность за обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на территории спортивного сооружения, его трибунах", - напоминают правоохранители.

В то же время, отмечают в ГУ НП, полицейские следят за порядком на территории, прилегающей к стадиону, на путях эвакуации и в общественных местах населенного пункта, где проводится футбольный матч.

Как установили правоохранители, 11 октября около 20:00 на стадионе "Днепр-Арена" во время футбольного матча между командами "Днепр" и "Днепр-1" между болельщиками возник конфликт и драка.

По периметру арены охрану публичной безопасности несли 120 сотрудников полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК (хулиганство).

Как сообщалось, в среду ультрас ФК "Днепр" избили президента клуба "Днепр-1" нардепа из "Народного фронта" Юрия Березу.

После избиения депутат заявил, что сделает все возможное, чтобы на футбольные стадионы вернулись полицейские.

Украинская правда