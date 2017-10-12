Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция выяснила, кто допустил избиение Березы

Четверг, 12 октября 2017, 12:36

Ответственность за организацию порядка на матче, где избили депутата Юрия Березу, несли организатор встречи, оператор стадиона и футбольный клуб.

Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Днепропетровской области.

"Согласно ст. 15 Закона Украины "Об особенностях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в связи с подготовкой и проведением футбольных матчей" организатор футбольного матча, оператор спортивного сооружения и футбольный клуб несут ответственность за обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на территории спортивного сооружения, его трибунах", - напоминают правоохранители.

В то же время, отмечают в ГУ НП, полицейские следят за порядком на территории, прилегающей к стадиону, на путях эвакуации и в общественных местах населенного пункта, где проводится футбольный матч.

Как установили правоохранители, 11 октября около 20:00 на стадионе "Днепр-Арена" во время футбольного матча между командами "Днепр" и "Днепр-1" между болельщиками возник конфликт и драка.

По периметру арены охрану публичной безопасности несли 120 сотрудников полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК (хулиганство).

Как сообщалось, в среду ультрас ФК "Днепр" избили президента клуба "Днепр-1" нардепа из "Народного фронта" Юрия Березу.

После избиения депутат заявил, что сделает все возможное, чтобы на футбольные стадионы вернулись полицейские.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: чрезвычайное происшествиеДнепрВерховная Рададракафутбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
чрезвычайное происшествие
Две девочки утонули в Десне на Черниговщине - ГСЧС
Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта
Мать подростка, с отцом погибшего на "Титане", заявила, что уступила место сыну
Последние новости
05:57
В Белгороде объявили ракетную опасность
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
Все новости...
Реклама: