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Андрій Шевченко залишається тренером збірної

Четвер, 12 жовтня 2017, 13:17

Федерація футболу України не планує звільняти головного тренера збірної Андрія Шевченка та його тренерський штаб.

Про це повідомляє видання Футбол 24.

За інформацією видання, Шевченко буде готувати команду як мінімум до товариського матчу в листопаді.

Про подальші плани футбольного керівництва ще не відомо, але поки жодна з інших кандидатур не розглядається.

Як відомо, Андрій Шевченко став тренером збірної у червні 2016 року, підписавши контракт за схемою 2+2. За час його роботи "синьо-жовті" провели 10 офіційних матчів. У вирішальному матчі відбору 9 жовтня підопічні Шевченка програли команді Хорватії з рахунком 0:2 та не змогли вийти на чемпіонат світу-2018.

Теми: футбол
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