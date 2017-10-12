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Начальник поліції охорони поновився на посаді попри підозру в хабарі

Четвер, 12 жовтня 2017, 13:55

Апеляційний суд Києва поновив на посаді начальника департаменту поліції охорони Сергія Будника, підозрюваного в отриманні хабара.

Про це йдеться в матеріалах суду, повідомляють "Українські новини".

Суд розглянув скаргу захисту на рішення Печерського районного суду Києва від 1 вересня, яким Будник був відсторонений від посади.

Генеральна прокуратура, в свою чергу, вважає це рішення обгрунтованим, оскільки переконана, що начальник поліції охорони на своїй посаді має можливість перешкоджати кримінальному провадженню шляхом здійснення незаконного впливу на свідків, знищення або підробки документів.

У той же час Апеляційний суд вирішив, що сторона обвинувачення не довела фактичну наявність таких ризиків.

Крім того, суд вказав, що Конституція гарантує кожному громадянину право на оплачувану працю і обмеження такого права може бути лише в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом.

Таким чином, 2 жовтня Апеляційний суд скаргу Будника задовольнив і рішення про його відсторонення з посади скасував.

Це рішення суду оскарженню не підлягає.

Як відомо, 25 серпня суд заарештував Сергія Будника і призначив заставу 128 тисяч гривень.

28 серпня за підозрюваного була внесена застава, і він вийшов із СІЗО.

У підозрюваного за місцем проживання було вилучено 16 золотих злитків, 44 тисяч доларів, 11,5 тисяч євро.

22 серпня 2017 року Національна поліція заявила про затримання керівника департаменту поліції охорони при отриманні 96 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Теми: поліціяхабарсуд
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