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На шахті в ОРДО стався вибух: повідомляють про 3 загиблих

Четвер, 12 жовтня 2017, 14:23

Три человека погибли в результате взрыва газо-воздушной смеси в районе ранее закрытой шахты №16 города Шахтерска в оккупированной части Донецкой области.

Об этом 12 октября сообщает "Остров", ссылаясь на данные сайта представительства оккупационной власти.

В сообщении отмечается, что "вечером 11 октября на территории ООО "Шахтерская промышленная группа" в горной выработке, в районе ранее ликвидированной шахты №16, произошёл взрыв газо-воздушной смеси. В шахте на момент взрыва находилось 5 человек".

По информации боевиков, в поисково-спасательных работах было задействовано 12 единиц техники и 59 человек личного состава "государственной военизированной горноспасательной службы" из соседнего Тореза.

Двух горняков удалось спасти, тела еще троих обнаружили без признаков жизни.

Теми: ОРДЛО
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