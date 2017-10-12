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На шахте в ОРДО произошел взрыв: сообщают о 3 погибших

Четверг, 12 октября 2017, 14:23

Три человека погибли в результате взрыва газо-воздушной смеси в районе ранее закрытой шахты №16 города Шахтерска в оккупированной части Донецкой области.

Об этом 12 октября сообщает "Остров", ссылаясь на данные сайта представительства оккупационной власти.

В сообщении отмечается, что "вечером 11 октября на территории ООО "Шахтерская промышленная группа" в горной выработке, в районе ранее ликвидированной шахты №16, произошёл взрыв газо-воздушной смеси. В шахте на момент взрыва находилось 5 человек".

По информации боевиков, в поисково-спасательных работах было задействован 12 единиц техники и 59 человек личного состава "государственной военизированной горноспасательной службы" из соседнего Тореза.

Отмечается, что двух горняков удалось спасти, тела еще троих обнаружили без признаков жизни.

Темы: ОРДЛО
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