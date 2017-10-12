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Порошенко: Хто буде красти в армії – руки повідрубаю

Четвер, 12 жовтня 2017, 14:38
Порошенко: Хто буде красти в армії – руки повідрубаю

Президент Петро Порошенко сподівається, що справу щодо розкрадань чиновниками Міністерства оборони державних коштів розслідують швидко.  

Про це він заявив в одному з гуртожитків Збройних сил України, коментуючи затримання заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання Міноборони Володимира Гулевича.

"Позиція перша: нікому не дозволю красти в армії. Ті, хто буде красти в армії, – руки повідрубаю. Оце позиція президента", – сказав глава держави.

Він наголосив: "Армія є предметом моєї персональної турботи. Армія є одним із наших очевидних досягнень за три роки. Це було зроблено, у тому числі, й моїми зусиллями, зусиллями міністра оборони, Міністерства оборони, керівництва Національного штабу, волонтерів…".

"Позиція друга: я вітаю, коли будь-яка підозра щодо корупції передається у правоохоронні органи… Замість того, щоб бігати по телевізійному екрану, робити політиканство, – єдине, чого я чекаю від будь-кого, хто володіє інформацією про корупцію, негайної передачі до правоохоронних органів, включно з НАБУ. Це правильна громадянська позиція", – наголосив Порошенко.   

"І третя позиція: я наголошую на тому, щоб розслідування провели у найкоротші терміни, представили суспільству й передали до суду. Будь-яке затягування, коли справи ведуться 3-4 роки, є абсолютно неприйнятним. Це руйнує логіку боротьби з корупцією", – додав він.

"Тому я дуже сподіваюся, що в найкоротші терміни суспільство отримає повноцінну інформацію, що трапилося і як трапилося", – сказав Порошенко.

Він зазначив: "Павловський, мені здається, очолював сектор "М", коли було дуже важко в Маріуполі. Він брав активну участь в антитерористичній операції".

"Ми маємо провести дуже прозоре і ефективне розслідування.. Винен – притягнемо до відповідальності. Не винен – не було чого починати", – наголосив президент .

Перед цим, оглядаючи гуртожиток ЗСУ, він сказав: "Це вже називається не казарми, це вже називається гуртожиток для контрактників, причому підвищеної комфортності. 5 ліжок у кімнаті – це максимальна завантаженість. Думаю, що ми будемо мати можливість зменшити це, в ідеалі, до 2-3".

За словами президента, завдяки спецконфіскації на житлові потреби лише цього року спрямували 1 млрд грн і побудували близько 100 гуртожитків, але кошти спецфонду переходять на наступний рік, тож у 2018-му побудують ще приблизно стільки ж.

Міністр оборони Степан Полторак також сказав, що у бюджеті на 2018 рік хочуть передбачити кошти, за які зможуть побудувати помешкання для понад 22 тисяч осіб.

Як відомо, 11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за розтрату понад 149 млн грн держбюджету при закупівлі палива для Міноборони.

Крім того, підозру за ч.5 ст. 191 ККУ оголосили ще двом: начальнику відділу організації поставок паливно-мастильних матеріалів управління поставок матеріальних ресурсів Департаменту держзакупівель Борису Малишу й старшому інспектору відділу аудиту у сфері державних закупівель і моніторингу цін Департаменту внутрішнього аудиту та фінконтролю Міноборони Володимиру Шемовнєву.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МіноборониарміяПорошенко
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