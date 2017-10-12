Ще двом чиновникам Міноборони повідомили про підозру

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру ще 2 чиновникам Міноборони у розтраті державних коштів при закупівлі палива.

Про це повідомило джерело "Української правди" у НАБУ.

Згодом Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила у Facebook, що мова йде про працівника одного з відділів Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів та працівника Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони.

Їм оголосили про підозру за ч.5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання обрання щодо підозрюваних запобіжного заходу.

За даними Еnkorr.com.ua, підозрювані – начальник відділу організації поставок паливно-мастильних матеріалів управління поставок матеріальних ресурсів Департаменту держзакупівель Борис Малиш і старший інспектор відділу аудиту у сфері державних закупівель і моніторингу цін Департаменту внутрішнього аудиту та фінконтролю Міноборони Володимир Шемовнєв.

САП також повідомляє, що 12 жовтня Солом’янський райсуд Києва розгляне клопотання про обрання запобіжних заходів затриманим 11 жовтня заступнику міністра оборони генерал-лейтенанту Ігорю Павловському і директору Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимиру Гулевичу.

"Заступнику міністра оборони оберуть запобіжний захід о 14:15, а директору Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства о 17:15", - йдеться в повідомленні САП.

За даними Еnkorr.com.ua, з боку "Трейд Коммодіті" НАБУ і САП підозрюють офіційного власника і директора компанії Вадима Майко і неформального керівника Володимира Гарькавого.

Як відомо, 11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича.

Згідно з повідомленням НАБУ, йдеться про корупційну схему з розтрати державних коштів на суму понад 149 мільйонів гривень при закупівлі палива для Міноборони.

Пізніше керівник САП Назар Холодницький повідомив про ще дві підозри.

Сторона обвинувачення хоче для заступника міністра арешт або 75 мільйонів гривень застави, для директора Департаменту держзакупівель – арешт або 8 мільйонів гривень застави.

За даними ЗМІ, підозрювані в причетності до розкрадання 149 млн гривень при закупівлі палива для Міноборони посадовці ТОВ "Трейд Коммодіті" (Кам'янське) втекли.

Нардеп з БПП Сергій Лещенко заявляв, що за ТОВ "Трейд Коммодіті", яке також виграло аукціони "Укрзалізниці" на поставку дизпалива на 2,91 млрд грн, стоїть Андрій Адамовський - "багаторічний бізнес-партнер і спільник" нардепа Олександра Грановського.

Сам Грановський заперечує свою причетність до компанії "Трейд Коммодіті" і готовий співпрацювати із НАБУ.

Читайте також: Слід веде на Банкову: за що взяли заступника міністра оборони

