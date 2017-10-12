Консули зустрілися з екс-охоронцем Яроша у брянському СІЗО в РФ

Українські консули зустрілися з екс-охоронцем нардепа Дмитра Яроша Олександром Шумковим, який зник більше місяця тому і перебуває в російському СІЗО у Брянську, за звинуваченням у екстремізмі.

Про це "Українській правді" розповів директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

За його словами, радник із консульських питань посольства України в РФ зустрівся з Шумковим ще 3 жовтня.

"Шумков дійсно перебуває у СІЗО в місті Брянську в Росії. Під час зустрічі затриманий повідомив, що у нього немає скарг щодо умов його утримання чи на стан здоров'я. І зазначив, що заходи тиску у слідчому ізоляторі до нього не застосовувалися", - сказав Погорельцев.

Шумков також повідомив консулу, що слідством йому призначений російський адвокат.

На запитання, як саме херсонець потрапив до Росії, Погорельцев відповісти не зміг, зазначивши, що родичі чоловіка проти розголошення цієї інформації.

"У МЗС є певна інформація щодо того, як Шумков потрапив на територію РФ. Але, як мені відомо, його родичі проти витоку даної інформації у ЗМІ і самі її не розголошують", - сказав Погорельцев.

Він підтвердив, що Шумков сам перетнув українсько-російський кордон. Проте, добровільно він це зробив чи ні - не уточнив.

Також Погорельцев зазначив, що Шумков був затриманий не 6 вересня, як повідомлялося раніше, а 24 серпня, на наступний день після перетину кордону.

"Відповідно до рішення брянського районного суду він був затриманий на 15 діб ще 24 серпня за відмову надати доступ до особистих речей для огляду представнику правоохоронних органів. А вже потім, після з'ясування російською стороною про нього певної інформації, 6 вересня його заарештували за іншим звинуваченням".

За його словами, в подальшому консули будуть намагатися зустрітися з Шумковим знову.

Як відомо, колишній охоронець нардепа Дмитра Яроша Олександр Шумков, який зник місяць тому, перебуває в російському СІЗО у Брянську. Відповідний лист з повідомленням надійшов на адресу Лариси Шумкової, матері затриманого.

Власні джерела в прикордонній службі повідомили "Українській правді", що в них є інформація про те, що 23 серпня він нібито на авто, законно перетнув українсько-російський кордон.

Мати та друзі Шумкова не вірять у те, що він добровільно міг поїхати до Росії, оскільки він був активним учасником правого руху в Україні.

Наразі представники "Самооборони Херсону" шукають для Шумкова незалежного адвоката, але зазначають, що багато захисників відмовляються братися за його справу, через участь чоловіка в організації "Правий сектор", забороненій в РФ.

Яна Міланова, УП