Консулы встретились с экс-охранником Яроша в брянском СИЗО в РФ

Украинские консулы встретились с экс-охранником нардепа Дмитрия Яроша Александром Шумковым, который исчез больше месяца назад и находится в российском СИЗО в Брянске, по обвинению в экстремизме.

Об этом "Украинской правде" рассказал директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, советник по консульским вопросам посольства Украины в РФ встретился с Шумковым еще 3 октября.

"Шумков действительно находится в СИЗО в городе Брянске в России. Во время встречи задержанный сообщил, что у него нет жалоб относительно условий его содержания или на состояние здоровья. И отметил, что меры давления в следственном изоляторе к нему не применялись", - сказал Погорельцев.

Шумков также сообщил консулу, что следствием ему назначен российский адвокат.

На вопрос, как херсонец попал в Россию, Погорельцев ответить не смог, отметив, что родственники мужчины против разглашения этой информации.

"В МИД есть определенная информация о том, как Шумков попал на территорию РФ. Но, как мне известно, его родственники против распространения данной информации в СМИ и сами ее не разглашают", - сказал Погорельцев.

Он подтвердил, что Шумков сам пересек российско-украинскую границу. Однако, добровольно он это сделал или нет - не уточнил.

Также Погорельцев отметил, что Шумков был задержан не 6 сентября, как сообщалось ранее, а 24 августа, на следующий день после пересечения границы.

"Согласно решению брянского районного суда он был задержан на 15 суток еще 24 августа из-за отказа предоставить доступ к личным вещам для осмотра представителю правоохранительных органов. А уже потом, после выяснения российской стороной о нем определенной информации, 6 сентября его арестовали по другому обвинению".

По его словам, в дальнейшем консулы будут пытаться встретиться с Шумковым снова.

Как известно, бывший охранник нардепа Дмитрия Яроша Александр Шумков, который исчез месяц назад, находится в российском СИЗО в Брянске. Соответствующее письмо с уведомлением пришло на адрес Ларисы Шумковой, матери задержанного.

Собственные источники в пограничной службе сообщили "Украинской правде", что у них есть информация о том, что 23 августа он якобы на авто, законно пересек российско-украинскую границу.

Мать и друзья Шумкова не верят в то, что он добровольно мог поехать в Россию, поскольку он был активным участником правого движения в Украине.

Сейчас представители "Самообороны Херсона" ищут для Шумкова независимого адвоката, но отмечают, что многие защитники отказываются браться за его дело, из-за участия мужчины в организации "Правый сектор", запрещенной в РФ.

Яна Миланова, УП