Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сын Луценко в августе купил квартиру

Четверг, 12 октября 2017, 16:14
Сын Луценко в августе купил квартиру

У Александра Луценко, старшего сына генпрокурора, незадолго до свадьбы появилась квартира в Соломенском районе Киева.

Как сообщает "Слово і діло" со ссылкой на Единый реестр недвижимого имущества, 8 сентября на него зарегистрировали 183,7 кв м в новом жилом комплексе с видом на лес.

Судя по данным в реестре, это однокомнатная квартира-студия, жилая площадь которой составляет 170,3 кв. м.

 

В новом ЖК у старшего сына генпрокурора также есть место в гараже на 18,2 кв. м.

Издание подсчитало, что такая квартира может стоить около 6,7 млн грн, так как на сайте застройщика указано, что квартира на 106 кв. м стоит от 3,86 млн грн (то есть цена квадратного метра составляет 36 340 грн.)

 

Также в Реестре недвижимого имущества на Александра Луценко зарегистрировано нежилое помещение в центре Киева (бул. Леси Украинки) на 316,8 кв. м.

"Согласно декларации главы ГПУ (тогда – нардепа) Юрия Луценко за 2013 год, раньше это помещение принадлежало ему", – пишет издание.

Такой же площади нежилые помещения содержались в декларации матери Александра Ирины Луценко за 2012 год.

Со своей стороны, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в комментарии "Украинской правде" заявила, что квартиру сын Юрия Луценко приобрел раньше – 1 августа – и на вторичном рынке.

"В то время, о котором пишут "Слово і діло", он приобрел паркоместа. Квартиру (Александр Юрьевич) приобрел за два месяца до того, это вторичное жилье, не первичное. Стоимость, указанная в новости, – это стоимость на первичном рынке", – заявила она.

Квартира в жилом комплексе в районе Севастопольской площади, по словам Сарган, приобретена без ремонта у предыдущего владельца.

"Он, когда купил, пришел ко мне и сказал, что платил тысячу долларов метр", – вспомнила пресс-секретарь генпрокурора.

На вопрос, чем зарабатывает сын Луценко, она ответила: "Недвижимостью, салон красоты, который переписала на него Ирина Степанина, а также офисы".

При этом Сарган пообещала предоставить уточненную информацию чуть позже.

Как известно, 9 сентября состоялось большая свадьба 28-летнего Александра Луценко. Тогда еще произошел скандал из-за того, что представители Управления госохраны препятствовали журналистам снимать даже рядом с празднованием.

12 августа Юрий и Ирина Луценко задекларировали по 119 350 гривен, подаренных Александром Луценко.

Алена Рощенко, Оксана Коваленко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Луценко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Луценко
Луценко заявил, что уходит из армии из-за инвалидности
Луценко заявил, что его перевели из Бахмута
Луценко о своем назначении на фронте: Друзья чрезмерно счастливы, недруги ненавидят
Последние новости
05:57
В Белгороде объявили ракетную опасность
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
Все новости...
Реклама: