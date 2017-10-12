Сын Луценко в августе купил квартиру

У Александра Луценко, старшего сына генпрокурора, незадолго до свадьбы появилась квартира в Соломенском районе Киева.



Как сообщает "Слово і діло" со ссылкой на Единый реестр недвижимого имущества, 8 сентября на него зарегистрировали 183,7 кв м в новом жилом комплексе с видом на лес.



Судя по данным в реестре, это однокомнатная квартира-студия, жилая площадь которой составляет 170,3 кв. м.

В новом ЖК у старшего сына генпрокурора также есть место в гараже на 18,2 кв. м.



Издание подсчитало, что такая квартира может стоить около 6,7 млн грн, так как на сайте застройщика указано, что квартира на 106 кв. м стоит от 3,86 млн грн (то есть цена квадратного метра составляет 36 340 грн.)

Также в Реестре недвижимого имущества на Александра Луценко зарегистрировано нежилое помещение в центре Киева (бул. Леси Украинки) на 316,8 кв. м.



"Согласно декларации главы ГПУ (тогда – нардепа) Юрия Луценко за 2013 год, раньше это помещение принадлежало ему", – пишет издание.



Такой же площади нежилые помещения содержались в декларации матери Александра Ирины Луценко за 2012 год.



Со своей стороны, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в комментарии "Украинской правде" заявила, что квартиру сын Юрия Луценко приобрел раньше – 1 августа – и на вторичном рынке.



"В то время, о котором пишут "Слово і діло", он приобрел паркоместа. Квартиру (Александр Юрьевич) приобрел за два месяца до того, это вторичное жилье, не первичное. Стоимость, указанная в новости, – это стоимость на первичном рынке", – заявила она.



Квартира в жилом комплексе в районе Севастопольской площади, по словам Сарган, приобретена без ремонта у предыдущего владельца.



"Он, когда купил, пришел ко мне и сказал, что платил тысячу долларов метр", – вспомнила пресс-секретарь генпрокурора.



На вопрос, чем зарабатывает сын Луценко, она ответила: "Недвижимостью, салон красоты, который переписала на него Ирина Степанина, а также офисы".



При этом Сарган пообещала предоставить уточненную информацию чуть позже.



Как известно, 9 сентября состоялось большая свадьба 28-летнего Александра Луценко. Тогда еще произошел скандал из-за того, что представители Управления госохраны препятствовали журналистам снимать даже рядом с празднованием.



12 августа Юрий и Ирина Луценко задекларировали по 119 350 гривен, подаренных Александром Луценко.



Алена Рощенко, Оксана Коваленко, УП