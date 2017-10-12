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СБУ каже, що викликає "Хмурого" не через збитий Боїнг-777

Четвер, 12 жовтня 2017, 17:25

Головне слідче управління СБУ викликало низку громадян України і Росії для вручення підозри і допиту, але не в рамках розслідування знищення пасажирського літака "Боїнг-777" МН-17 над Донбасом у 2014 році.

Про це повідомили в прес-центрі української спецслужби в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Служба безпеки України повідомляє, що виклик цих осіб пов'язаний з розслідуванням іншої кримінальної виробництва", - заявили в прес-центрі.

У відомстві зазначили, що справу збитого пасажирського авіалайнеру розслідує Міжнародна загальна слідча група, створена на підставі п'ятисторонньої угоди.

Як відомо, в газеті "Урядовий кур'єр" в четвер опубліковані дві повістки. Одна - про виклик чотирьох громадян України для вручення письмового повідомлення про підозру і допиту в якості підозрюваних в кримінальному провадженні №22017000000000158. Друга опублікована повістка стосується виклику п'ятьох громадян РФ в СБУ з тією ж метою - в рамках розслідування того ж кримінального провадження.

Серед перерахованих громадян РФ значиться Сергій Дубинський, 1964 р.н., який, за даними міжнародної групи слідчих Bellingcat, міг контролювати перевезення зенітно-ракетної установки "Бук", з якої на Донбасі в 2014 році був збитий пасажирський літак "Боїнг-777" малазійських авіаліній, що виконував рейс МН-17.

Інші викликані на допит росіяни - Олег Пулатов, Євген Васильєв, Ельдар Оруджев і Едуард Гілазєв. Дати їх допиту, згідно з повісткою - 26-31 жовтня 2017 року, вони повинні прибути до Головного слідчого управління СБУ на вул. Володимирській, 33.

Іншою повісткою на допит викликали громадяни України - Олега Шляпіна, Сергія Браковского, Олександра Дудніченка та Леоніда Харченка. Датами їх допиту визначені 16-19 жовтня цього року, вони повинні з'явитися за тією ж адресою до того ж слідчого.

Як відомо, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), було збито в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 чоловік, з них 80 дітей, всі вони загинули.

Теми: ДонбасСБУавіаРосія
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