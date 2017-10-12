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Катастрофа МН17: СБУ викликає на допит російських військових

Четвер, 12 жовтня 2017, 10:56
Катастрофа МН17: СБУ викликає на допит російських військових

Служба безпеки України викликає на допит підозрюваного в причетності до падіння літака Malaysia Airlines в 2014 році російського військового Сергія Дубинського і ще 4 росіян.

Про це повідомляють "Українські новини", з посиланням на публікацію повісток в офіційному виданні центральних органів виконавчої влади "Урядовий кур'єр".

"Російський військовий, колишній начальник розвідки так званої "ДНР" Сергій Дубинський (позивні "Петровський" і "Хмурий"), 9 серпня 1964 року народження, викликається в Головне слідче управління СБУ на 26-31 жовтня для вручення повідомлення про підозру і допиту" , - сказано в опублікованій повістці.

На ці ж дати на допит також викликані громадяни РФ, які воювали на Донбасі, Олег Пулатов, Євген Васильєв, Ельдар Оруджев і Едуард Гілазєв.

Крім того, на 16-19 жовтня в СБУ, в рамках цього ж кримінального виробництва, викликаються на допит громадяни України Олег Шляпін, Сергій Браковский, Олександр Дудніченко, Леонід Харченко.

Раніше повідомлялося, що російський офіцер генерал-майор Сергій Дубинський, якого вважають організатором транспортування на Донбас російського "Бука", більше всіх турбувався долею затриманого у серпні цього року в Криму екс-командира батальйону "Керч" бойовика "ДНР" Вадима Погодіна.

На думку російських ЗМІ, подібне занепокоєння викликано тим, що бойовик міг би розповісти подробиці того, як був збитий малайзійський Боїнг.

Як відомо, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), впав в Донецькій області 17 липня 2014 року - загинули 298 осіб.

Міжнародна команда з розслідування цієї катастрофи прийшла до висновку, що лайнер був збитий ракетою, випущеною зі ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-й бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

У РФ заявили, що не варто довіряти розслідування Bellingcat.

Малайзія сподівається, що підозрюваних у катастрофі МН17 назвуть до кінця року.

Україна уклала угоду про передачу Нідерландам юрисдикції на притягнення до відповідальності винних у збиванні літака. Нідерланди змінять своє законодавство, щоб винести вирок.

Теми: MH17СБУРосіяДНР
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