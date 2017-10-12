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СБУ говорит, что вызывает "Хмурого" не из-за сбитого Боинга-777

Четверг, 12 октября 2017, 17:25

Главное следственное управление СБУ вызвало ряд граждан Украины и России для вручения подозрения и допроса, но не в рамках расследования уничтожения пассажирского самолета "Боинг-777" МН-17 над Донбассом в 2014 году.

Об этом сообщили в пресс-центре украинской спецслужбы в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Служба безопасности Украины сообщает, что вызов этих лиц связан с расследованием другого уголовного производства", - заявили в пресс-центре.

В ведомстве отметили, что дело сбитого пассажирского авиалайнера расследует Международная общая следственная группа, созданная на основании пятисторонней сделки.

Как известно, в газете "Урядовый курьер" в четверг опубликованы две повестки. Одна - о вызове четверых граждан Украины для вручения письменного уведомления о подозрении и допроса в качестве подозреваемых в уголовном производстве №22017000000000158. Вторая опубликованная повестка касается вызова пятерых граждан РФ в СБУ с той же целью - в рамках расследования того же уголовного производства.

Среди перечисленных граждан РФ значится Сергей Дубинский, 1964 г.р., который, по данным международной группы следователей Bellingcat, мог контролировать перевозку зенитно-ракетной установки "Бук", из которой на Донбассе в 2014 году был сбит пассажирский самолет "Боинг-777" Малазийских авиалиний, выполнявший рейс МН-17.

Другие вызванные на допрос россияне - Олег Пулатов, Евгений Васильев, Эльдар Оруджев и Эдуард Гилазов. Даты их допроса, согласно повестке – 26-31 октября 2017 года, они должны прибыть в Главное следственное управление СБУ на ул.Владимирской, 33.

Вызванные другой повесткой на допрос граждане Украины - Олег Шляпин, Сергей Браковский, Александр Дудниченко и Леонид Харченко. Датами их допроса определены 16-19 октября сего года, они должны явиться по тому же адресу к тому же следователю.

Как сообщалось, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, из них 80 детей, все они погибли.

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Темы: ДонбассСБУавиаРосcия
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