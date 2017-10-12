МВС: "Трейд Коммодіті" хотіли виграти тендер Нацполіції на 380 мільйонів

В МВС заявляють, що ТОВ "Трейд Коммодіті" використовувало схеми для виграшу у тендері із закупівлі нафтопродуктів для Нацполіції на 380 мільйонів гривень.

Про це повідомив у Facebook директор департаменту з комунікації МВС Артем Шевченко.

"Внаслідок принципової позиції Нацполіції не допущено витрати 380 мільйонів гривень з бюджету", - написав Шевченко.

Він пояснив, що для забезпечення потреб у службовій діяльності Нацполіція в установленому законодавством порядку проводила у вересні 2017 року закупівлю бензинів А-92, А-95 і дизельного пального, шість лотів.

Запланована вартість закупівель складала 380 мільйонів гривень.

"За результатами аукціону в електронній системі Prozorro найнижчу ціну для всіх марок бензинів і дизельного пального запропонувало ТОВ "Трейд Коммодіті"", - зазначив Шевченко.

За його словами, компанія не була відомою і почала тільки з 2016 року отримувати великі замовлення на постачання пального, зокрема від державних підрядників.

"Цей учасник подав документи до процедури закупівлі за схемою, раніше апробованою і впровадженою у кількох державних замовників", - написав Шевченко.

"Суть її полягає в зниженні під час електронного аукціону ціни на бензини (дизпальне) до неадекватного рівня, навіть значно нижчого за ринкові ціни, що не можуть собі дозволити інші учасники тендеру на кшталт відомих мережевих постачальників ОККО чи WOG", - додав він.

"Після укладення договору про закупівлю представники ТОВ дуже швидко (подекуди неодноразово) зверталися до замовника з вимогою про підвищення ціни на поставлені нафтопродукти. Така вимога була обумовлена тим, що чинна за договором ціна є нижчою від ринкової", - зазначив Шевченко.

За його словами, "усвідомлюючи всі ризики такої ситуації, а також те, що подані ТОВ документи у складі тендерної пропозиції істотно не відповідали вимогам тендерної документації згідно із законодавством", Нацполіція відхилила пропозицію ТОВ "Трейд Коммодіті" за всіма лотами.

Шевченко розповів, що протягом вересня-жовтня представники цієї фірми намагалися оскаржувати рішення Нацполіції через блокування закупівлі та оскарження її результатів в Антимонопольному комітеті. Однак на початку тижня пропозиція "Трейд Коммодіті" була остаточно відхилена.

Як відомо, компанія "Трейд Коммодіті", яка, ймовірно, фігурує в корупційній схемі закупівлі пального для Міністерства оборони, починаючи з 2016 року виграла державних тендерів на 4,8 мільярдів гривень.

Крім тендерів Міністерства оборони, "Трейд Коммодіті" неодноразово вигравала аукціони "Укрзалізниці", "Енергоатому", "Центренерго", а також кількох морських портів, зокрема, Маріупольського, Бердянського та Білгород-Дністровського.

Українська правда