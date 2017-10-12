МВД: "Трейд Коммодити" хотели выиграть тендер Нацполиции на 380 миллионов

В МВД заявляют, что ООО "Трейд Коммодити" использовало схемы для выигрыша в тендере по закупке нефтепродуктов для Нацполиции на 380 миллионов гривен.

Об этом сообщил в Facebook директор департамента по коммуникации МВД Артем Шевченко.

"В результате принципиальной позиции Нацполиции не допущено растрату 380 миллионов гривен из бюджета", - написал Шевченко.

Он пояснил, что для обеспечения потребностей в служебной деятельности Нацполиция в установленном законодательством порядке проводила в сентябре 2017 закупку бензинов А-92, А-95 и дизельного топлива, шесть лотов.

Запланированная стоимость закупок составляла 380 миллионов гривен.

"По результатам аукциона в электронной системе Prozorro самую низкую цену для всех марок бензинов и дизельного топлива предложило ООО "Трейд Коммодити"", - отметил Шевченко.

По его словам, компания не была известной и начала только с 2016 года получать крупные заказы на поставку топлива, в частности от государственных подрядчиков.

"Этот участник подал документы на процедуру закупки по схеме, ранее апробированной и внедренной в нескольких государственных заказчиков", - написал Шевченко.

"Суть ее заключается в снижении во время электронного аукциона цены на бензины (дизтопливо) до неадекватного уровня, даже значительно ниже рыночных цен, чего не могут себе позволить другие участники тендера вроде известных сетевых поставщиков ОККО или WOG", - добавил он.

"После заключения договора о закупке представители ООО очень быстро (иногда неоднократно) обращались к заказчику с требованием о повышении цены на поставляемые нефтепродукты. Такое требование было обусловлено тем, что действующая по договору цена является ниже рыночной", - отметил Шевченко.

По его словам, "осознавая все риски такой ситуации, а также то, что представленные ООО документы в составе тендерного предложения существенно не отвечали требованиям тендерной документации в соответствии с законодательством", Нацполиция отклонила предложение ООО "Трейд Коммодити" по всем лотам.

Шевченко рассказал, что в течение сентября-октября представители этой фирмы пытались обжаловать решение Нацполиции из-за блокирования закупки и обжалования ее результатов в Антимонопольном комитете. Однако, в начале недели предложение "Трейд Коммодити" была окончательно отклонена.

Как известно, компания "Трейд Коммодити", которая, вероятно, фигурирует в коррупционной схеме закупки топлива для Министерства обороны, начиная с 2016 года выиграла государственных тендеров на 4,8 миллиардов гривен.

Кроме тендеров Министерства обороны, "Трейд Коммодити" неоднократно выигрывала аукционы "Укрзализныци", "Энергоатома", "Центрэнерго", а также нескольких морских портов, в частности, Мариупольского, Бердянского и Белгород-Днестровского.

Украинская правда