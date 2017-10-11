"Трейд Коммодіті" за півтора року виграла тендерів майже на 5 млрд грн

Компанія "Трейд Коммодіті", яка, ймовірно, фігурує в корупційній схемі закупівлі палива для Міністерства оборони, починаючи з 2016 року виграла державних тендерів на 4,8 млрд гривень.

Про це свідчать договори на отримання тендеру, підписані ТОВ "Трейд Коммодіті", опубліковані на платформі держзакупівель "Prozorro".

Так, починаючи з березня до кінця 2016 року компанія підписала договорів на 1,3 млрд гривень, а за 2017 рік ця сума склала 3,5 млрд грн.

Крім тендерів Міністерства оборони, "Трейд Коммодіті" неодноразово вигравала аукціони "Укрзалізниці", "Енергоатому", "Центренерго", а також кількох морських портів, зокрема, Маріупольського, Бердянського та Білгород-Дністровського.

З Міноборони, починаючи з березня 2016 року, компанія підписала договорів про постачання палива на 301 млн грн. Крім того, ще 9 млн грн "Трейд Коммодіті" мало отримати окремо від військової частини №9935, розташованої в місті Подільськ Одеської області.

Як відомо, 11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулєвича.

Згідно з повідомленням НАБУ, йдеться про корупційну схему з розтрати державних коштів у сумі понад 149 мільйонів гривень під час закупівлі палива для Міністерства оборони України.

Як повідомляють джерела УП в НАБУ, у злочинній схемі фігурує компанія "Трейд Коммодіті".

Пізніше керівник САП Назар Холодницький повідомив про ще дві підозри.

У злочинній схемі фігурує компанія "Трейд Коммодіті", повідомило джерело УП.

Нардеп з БПП Сергій Лещенко заявляв, що за ТОВ "Трейд Коммодіті", яке також виграло аукціони "Укрзалізниці" на поставку дизпалива на 2,91 млрд грн, стоїть Андрій Адамовський - "багаторічний бізнес-партнер і спільник" нардепа Олександра Грановського.

Сам Грановський заперечує свою причетність до компанії "Трейд Коммодіті" і готовий співпрацювати із НАБУ.

Соня Лукашова, УП