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Суддів зобов'язали розглянути скаргу ГПУ на закриття справи Іванющенка

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 11:31

Верховний суд зобов'язав Апеляційний суд Києва розглянути скаргу Генеральної прокуратури на рішення Солом'янського районного суду Києва про закриття кримінального провадження щодо колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка.

Про це йдеться в рішенні суду від 12 жовтня, повідомляють "Українські новини".

Зазначено, що 12 жовтня палата в кримінальних справах Верховного суду розглянула заяву заступника генерального прокурора Юрія Столярчука.

Скарга стосувалася перегляду постанови Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 26 січня 2017 року і постанови Апеляційного суду Києва від 30 червня 2016 року щодо справи про Іванющенка.

Верховний суд задовольнив заяву і зобов'язав Апеляційний суд розглянути апеляцію прокуратури на рішення Солом'янського суду, згідно з яким Генпрокуратура була зобов'язана закрити справи проти екс-депутата від ПР.

Як відомо, 28 лютого генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Верховний суд закрив усі справи стосовно колишнього депутата Верховної Ради від Партії регіонів Юрія Іванющенка.

У відповідь прес-служба Верховного суду повідомила, що суд не закривав справу, а залишив чинним рішення Солом'янського районного суду Києва, яке зобов'язувало Генпрокуратуру закрити кримінальне провадження проти екс-депутата.

Олігарха Іванющенка оголошували у розшук у зв'язку зі звинуваченням у привласненні, розтраті майна в особливо великих розмірах.

Генеральна прокуратура пояснювала, що не має можливості завершити розслідування відносно екс-депутата від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка, оскільки в одній кримінальній справі докази злочину знаходяться на окупованій території, а в іншій – від показів відмовився ключовий свідок.

 

"Українська правда" в Threads

Теми: Іванющенко
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