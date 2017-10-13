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Судей обязали рассмотреть жалобу ГПУ на закрытие дела Иванющенко

Пятница, 13 октября 2017, 11:31

Верховный суд обязал Апелляционный суд Киева рассмотреть жалобу Генеральной прокуратуры на решение Соломенского районного суда Киева о закрытии уголовного производства в отношении бывшего народного депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко.

Об этом говорится в решении суда от 12 октября, сообщают "Українські новини".

Указано, что 12 октября палата в уголовных делах Верховного суда рассмотрела заявление заместителя генерального прокурора Юрия Столярчука.

Жалоба касалась пересмотра постановления Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 26 января 2017 года и постановления Апелляционного суда Киева от 30 июня 2016 года по делу об Иванющенко.

Верховный суд удовлетворил заявление и обязал Апелляционный суд рассмотреть апелляцию прокуратуры на решение Соломенского суда, согласно которому Генпрокуратура была обязана закрыть дела против экс-депутата от ПР.

Как известно, 28 февраля генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Верховный суд закрыл все дела в отношении бывшего депутата Верховной Рады от Партии регионов Юрия Иванющенко.

В ответ пресс-служба Верховного суда сообщила, что суд не закрывал дело, а оставил в силе решение Соломенского районного суда Киева, которое обязывало Генпрокуратуру закрыть уголовное производство против экс-депутата.

Олигарха Иванющенко объявляли в розыск в связи с обвинением в присвоении, растрате имущества в особо крупных размерах.

Генеральная прокуратура объясняла, что не имеет возможности завершить расследование в отношении экс-депутата от "Партии регионов" Юрия Иванющенко, так как по одному уголовному делу доказательства преступления находятся на оккупированной территории, а в другом - от показаний отказался ключевой свидетель.

Темы: Иванющенко
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