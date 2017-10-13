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В СБУ розповіли, як в "ЛНР" наживалися на українських пенсіях  

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 12:47

Служба безпеки України заявляє, що блокувала схему фінансування терористів "ЛНР" через оборудку з отриманням пенсій громадянами з тимчасово окупованих територій.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Вказується, що протиправну схему організував учасник одного із незаконних збройних формувань "ЛНР".

"Він залучив до її реалізації сім’ю переселенців із Луганська, кур’єра-перевізника та ще декількох осіб. Зловмисник підшукував на Луганщині людей пенсійного віку, пропонував оформлювати та отримувати у Харкові українські пенсії за його посередництва", - йдеться у повідомленні.

"Співробітники спецслужби задокументували, що після зняття грошей з карток кур’єр переправляв їх до "ЛНР" організатору. Учасник угруповання потім віддавав частину суми пенсіонерам, а решту грошей забирав собі та спільникам. Орієнтовний "прибуток" зловмисників склав близько п’ятсот тисяч гривень", - заявляють у СБУ.

Згідно з повідомленням, оперативники провели низку обшуків у Харкові та Попасній Луганської області в автомобілях та помешканнях учасників схеми.

"Під час їх проведення правоохоронці вилучили понад шістдесят банківських карток, переселенські довідки та копії паспортів громадян, які проживають на неконтрольованих територіях. У зловмисників вилучено більше ніж сто тисяч гривень та "чорну бухгалтерію", яка підтверджує проведення оборудки", - повідомили в СБУ.

У ході досудового слідства перевіряється інформація щодо участі у схемі чиновників державних соціальних установ.

Українська правда

Теми: СБУОРДЛО
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