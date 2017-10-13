В СБУ рассказали, как в "ЛНР" наживались на украинских пенсиях

Служба безопасности Украины заявляет, что блокировала схему финансирования террористов "ЛНР" через аферу с получением пенсий гражданами с временно оккупированных территорий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



Указывается, что противоправную схему организовал участник одного из незаконных вооруженных формирований "ЛНР".



"Он привлек к реализации семью переселенцев из Луганска, курьера-перевозчика и еще нескольких человек. Злоумышленник подыскивал на Луганщине людей пенсионного возраста, предлагал оформлять и получать в Харькове украинские пенсии при его посредничестве", - говорится в сообщении.



"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что после снятия денег с карточек курьер переправлял их в "ЛНР" организатору. Участник группировки потом отдавал часть суммы пенсионерам, а остальные деньги забирал себе и сообщникам. Ориентировочный "прибыль" злоумышленников составил около пятьсот тысяч гривен", - заявляют в СБУ.



Согласно сообщению, оперативники провели ряд обысков в Харькове и Попасной Луганской области в автомобилях и домах участников схемы.



"Во время их проведения правоохранители изъяли более шестидесяти банковских карточек, переселенческие справки и копии паспортов граждан, проживающих на неконтролируемых территориях. В злоумышленников изъято более ста тысяч гривен и "черную бухгалтерию", которая подтверждает проведение сделки", - сообщили в СБУ.



В ходе досудебного следствия проверяется информация об участии в схеме чиновников государственных социальных учреждений.



Украинская правда