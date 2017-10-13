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В СБУ рассказали, как в "ЛНР" наживались на украинских пенсиях

Пятница, 13 октября 2017, 12:47

Служба безопасности Украины заявляет, что блокировала схему финансирования террористов "ЛНР" через аферу с получением пенсий гражданами с временно оккупированных территорий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Указывается, что противоправную схему организовал участник одного из незаконных вооруженных формирований "ЛНР".

"Он привлек к реализации семью переселенцев из Луганска, курьера-перевозчика и еще нескольких человек. Злоумышленник подыскивал на Луганщине людей пенсионного возраста, предлагал оформлять и получать в Харькове украинские пенсии при его посредничестве", - говорится в сообщении.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что после снятия денег с карточек курьер переправлял их в "ЛНР" организатору. Участник группировки потом отдавал часть суммы пенсионерам, а остальные деньги забирал себе и сообщникам. Ориентировочный "прибыль"  злоумышленников составил около пятьсот тысяч гривен", - заявляют в СБУ.

Согласно сообщению, оперативники провели ряд обысков в Харькове и Попасной Луганской области в автомобилях и домах участников схемы.

"Во время их проведения правоохранители изъяли более шестидесяти банковских карточек, переселенческие справки и копии паспортов граждан, проживающих на неконтролируемых территориях. В злоумышленников изъято более ста тысяч гривен и "черную бухгалтерию", которая подтверждает проведение сделки", - сообщили в СБУ.

В ходе досудебного следствия проверяется информация об участии в схеме чиновников государственных социальных учреждений.

Украинская правда

Темы: СБУОРДЛО
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