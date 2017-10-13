В ЄС закликали українських депутатів голосувати за медреформу

В представництві ЄС в Україні закликали Верховну Раду проголосувати наступного тижня за законопроекти про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (№6327 та №6604).

Про це повідомляє у Facebook прес-служба представництва ЄС в Україні.

"Ми закликаємо всіх депутатів голосувати за ці два ключові законопроекти у формі, запропонованій урядом, на пленарному засіданні Верховної Ради наступного тижня. Реформи більше не повинні відкладатися", - сказано в заяві.

В прес-службі зазначають, що прийняття цих законів має важливе значення, оскільки "дозволить активізувати зміни в системі, зробити належну систему охорони здоров'я доступною для всіх громадян, одночасно підвищуючи її прозорість та ефективність".

"Реформи вже давно відкладаються і зараз надзвичайно важливо братися за застарілу та неефективну систему охорони здоров'я, успадковану від радянського минулого, яка не здатна надавати задовільні послуги та потерпає від корупції та неефективності", - йдеться у повідомленні.

Також в представництві ЄС додають, що показники здоров'я в Україні, як середня тривалість життя, залишаються одними з найгірших в Європі, в той же час витрати є досить високими.

"Реформи, передбачені урядом, будуть переорієнтовувати фінансову підтримку на надання послуг, а не фінансувати надмірно пропорційну та частково застарілу інфраструктуру", - пояснюють у відомстві.

В прес-службі наголошують, що "багато європейських країн переживали подібний процес у минулому, тим самим вивільнивши ресурси, щоб в цілому забезпечити населення кращим медичним обслуговуванням".

А також зазначили, що ухвалення медреформи продемонструє "неухильне дотримання країною європейських стандартів".

Як відомо, у червні Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №6327, який запроваджує нову систему охорони здоров'я.

Раніше прем'єр Володимир Гройсман заявив, що восени парламент має ухвалити медреформу.

Українська правда