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Гройсман хоче, щоб Рада почала осінь із реформ освіти й медицини

П'ятниця, 14 липня 2017, 11:20

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман очікує на ухвалення медичної та освітньої реформи уже восени.

"Ми восени будемо просити вас, колеги, розпочати свою роботу з розгляду трьох реформ: освіта, охорона здоров’я і пенсійна реформа", – заявив він на годині уряду в Верховній Раді.

"До того часу буде підготовлено до другого читання всі ці закони. Деякі вже підготовлені. І (вони) будуть потребувати нашої з вами підтримки для того щоб змінювати країну", – додав Гройсман.

Прем’єр зазначив, що пенсійну реформу вже ухвалено за основу.

Гройсман зазначив, що у порядку денному Верховної Ради на 13 липня стояла "дуже важлива реформа медицини, реформа освіти".

"Це реформи, які покликані змінити якість життя українських громадян. Люди мають отримати якісну освіту, якісну систему охорони здоров’я, якісне пенсійне забезпечення – це все може бути прийнято і буде прийнято, я вірю, у стінах парламенту", – заявив він.

Після заключного слова Гройсмана члени Кабінету міністрів покинули сесійну залу парламенту.

Як відомо, громадськість очікувала, що до канікул Верховна Рада ухвалить освітню реформу та медичну реформу, але парламент так і не взявся за них цього тижня й не став продовжувати поточну сесію.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що голова парламентського комітету охорони здоров'я Ольга Богомолець не підписала позитивний висновок комітету щодо законопроекту, який запустив би медреформу. Потім з’ясувалося, що Богомолець стало зле.  

Згодом перший заступник голови комітету з питань охорони здоров'я  Оксана Корчинська підписала висновок комітету щодо зміни фінансування системи охорони здоров'я (законопроект №6327).

7-ма сесія Верховної Ради 8 скликання має початися 5 вересня, при цьому 6 вересня (середа) депутати працюватимуть у фракціях і групах.

Олена Рощенко, УП

Теми: освітамедицинаВерховна РадаГройсман
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