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В ЕС призвали украинских депутатов голосовать за медреформу

Пятница, 13 октября 2017, 13:17

В представительстве ЕС в Украине призвали Верховную Раду проголосовать на следующей неделе за законопроекты о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327 и №6604).

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба представительства ЕС в Украине.

"Мы призываем всех депутатов голосовать за эти два ключевых законопроекта в форме, предложенной правительством, на пленарном заседании Верховной Рады на следующей неделе. Реформы больше не должны откладываться", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отмечают, что принятие этих законов имеет важное значение, поскольку "позволит активизировать изменения в системе, сделать надлежащую систему здравоохранения доступной для всех граждан, одновременно повышая ее прозрачность и эффективность".

"Реформы уже давно откладываются и сейчас чрезвычайно важно браться за устаревшую и неэффективную систему здравоохранения, унаследованную от советского прошлого, которая не способна предоставлять удовлетворительные услуги и страдает от коррупции и неэффективности", - говорится в сообщении.

Также в представительстве ЕС добавляют, что показатели здоровья в Украине, как и средняя продолжительность жизни, остаются одними из худших в Европе, в то время как расходы достаточно высоки.

"Реформы, предусмотренные правительством, будут переориентировать финансовую поддержку на предоставление услуг, а не финансировать чрезмерно пропорциональную и частично устаревшую инфраструктуру", - объясняют в ведомстве.

В пресс-службе отмечают, что "многие европейские страны переживали подобный процесс в прошлом, тем самым освободив ресурсы, чтобы в целом обеспечить население лучшим медицинским обслуживанием".

А также отметили, что принятие медреформы продемонстрирует "неукоснительное соблюдение страной европейских стандартов".

Как известно, в июне Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №6327, который вводит новую систему здравоохранения.

Ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что осенью парламент должен принять медреформу.

Украинская правда



Темы: медицинаВерховная РадаЕС
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