Держадвокат розповів подробиці поїздки до Януковича в Ростов

Адвокат, наданий екс-президенту Віктору Януковичу державою, Максим Герасько каже, що не застав свого клієнта в Ростові-на-Дону за адресою, наданою стороною захисту раніше.

Про деталі поїздки Герасько розповів у коментарі "Українській правді".

"З Януковичем Віктором Федоровичем не довелося зустрітись, його не було на місці. Однак, знайшов його адресу та будинок, він там проживає, зміг переговорити з охороною, залишив заяву щоб він зв’язався зі мною, повноваження та візитку", – розповів він.

За словами Гераська, він перебував у Ростові з 8-го по 12-те жовтня, двічі приходив за місцем реєстрації Януковича, однак даремно:

"Я приходив двічі... 9-го та 11-го результат аналогічний – "поки що відсутній" мій клієнт не звітує охороні коли від'їжджає і прибуває. Однак, охорона (поліція) чітко дали зрозуміти, що мої документи будуть передані Віктору Федоровичу одразу по приїзду. Оскільки суд поспішає, продовжуючи призначати в стислі періоди часу справу, я вимушений повернутись до Києва".

Герасько зазначив, що йому не повідомили де знаходиться Янукович, однак охоронці стверджують, що він проживає в Ростові-на-Дону за адресою, раніше вказаною адвокатами – по вул Єременка 81.

"На жаль, мені не залишили номер телефону, щоб я міг набрати підзахисного. А тому, чекаю на відповідь від клієнта", – розповів адвокат, додавши, що крім цього підготував та направив кілька адвокатських запитів у Ростовський обласний суд, Мін'юст, Головне управління поліції РФ, які спрямовані на збір інформації.

Адвокат пояснює, що без зустрічі та погодження правової позиції представляти надалі інтереси клієнта неможливо, оскільки буде порушено право на захист.

"Вислови прокурора про нібито затягування справи спростовуються законом України "Про безоплатну правову допомогу і не відповідають дійсності", – також наголосив він.

На запитання, за чий кошт Герасько здійснив поїздку в Ростов, захисник відповів:

"Суд публічно перед моєю поїздкою пообіцяв компенсувати витрати, тому я витрачав власні кошти, однак сподіваюся, що, оскільки публічні зобов'язання мають виконуватись, сподіваюся, що отримаю компенсацію".

Водночас, він не вказав суму коштів, яку витратив на тижневу поїздку.

Герасько додав, що весь цей час перебував у Ростові, а шлях його лежав через Білорусь і Москву, оскільки прямих авіасполучень з Росією немає.

Раніше адвокат Януковича Віктор Сердюк у коментарі "Українській правді" дав зрозуміти, що Герасько не мав підтвердження про зустріч з його підзахисним та вказав, що протягом останнього часу і сам не мав комунікації з клієнтом.

Сердюк уточнив, що спілкується з Януковичем лише особисто, а засоби зв'язку з ним не використовуються.

В свою чергу прес-секретар сина екс-президента Олександра Януковича Юрій Кірасір сказав УП, що екс-президент України "не має наміру ні з ким зустрічатися у цій справі, поки з боку звинувачення і суду не будуть припинені порушення його прав у судовому процесі".

Як відомо, Оболонський райсуд Києва здійснює щодо Януковича спеціальне заочне судове провадження, оскільки той не з'являється особисто на допити та в суд.

5 липня Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Оксана Коваленко, Валентина Романенко, УП