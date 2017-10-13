Госадвокат рассказал подробности поездки к Януковичу в Ростов

Адвокат, предоставленный экс-президенту Виктору Януковичу государством, Максим Герасько говорит, что не застал своего клиента в Ростове-на-Дону по адресу, предоставленному стороной защиты ранее.



О деталях поездки Герасько рассказал в комментарии "Украинской правде".



"С Януковичем Виктором Федоровичем не пришлось встретиться, его не было на месте. Однако, нашел его адрес и дом, он там проживает, смог переговорить с охраной, оставил заявление чтобы он связался со мной, полномочия и визитку", – рассказал он.



По словам Герасько, он находился в Ростове с 8-го по 12-е октября, дважды приходил по месту регистрации Януковича, однако напрасно:



"Я приходил дважды... 9-го и 11-го результат аналогичный – "пока отсутствует" мой клиент не отчитывается охране когда отъезжает и прибывает. Однако, охрана (полиция) четко дали понять, что мои документы будут переданы Виктору Федорович сразу по приезду. Поскольку суд спешит, продолжая назначать в сжатые периоды времени дело, я вынужден вернуться в Киев".



Герасько отметил, что ему не сообщили где находится Янукович, однако охранники утверждают, что он проживает в Ростове-на-Дону по адресу, ранее указанному адвокатами

– ул. Еременко 81.



"К сожалению, мне не оставили номер телефона, чтобы я мог набрать подзащитного. А поэтому, жду ответа от клиента", – рассказал адвокат, добавив, что кроме этого подготовил и направил несколько адвокатских запросов в Ростовский областной суд, Минюст, главное управление полиции РФ.



Адвокат объясняет, что без встречи и согласования правовой позиции представлять в дальнейшем интересы клиента невозможно, поскольку будет нарушено право на защиту.



"Высказывания прокурора о якобы затягивании дела опровергаются законом Украины "О бесплатной правовой помощи и не соответствуют действительности", – также отметил он.



На вопрос, за чей счет Герасько совершил поездку в Ростов, защитник ответил:



"Суд публично перед моей поездкой пообещал компенсировать расходы, поэтому я тратил собственные средства, однако надеюсь, что, поскольку публичные обязательства должны выполняться, надеюсь, что получу компенсацию".



В то же время, он не указал сумму средств, которую потратил на недельную поездку.



Герасько добавил, что все это время находился в Ростове, а путь его лежал через Беларусь и Москву, поскольку прямых авиасообщений с Россией нет.



Ранее адвокат Януковича Виктор Сердюк в комментарии "Украинской правде" дал понять, что Герасько не имел подтверждения о встрече с его подзащитным и указал, что в последнее время и сам не имел коммуникации с клиентом.



Сердюк уточнил, что общается с Януковичем только лично, а средства связи с ним не используются.



В свою очередь пресс-секретарь сына экс-президента Александра Януковича Юрий Кирасир сказал УП, что экс-президент Украины "не намерен ни с кем встречаться в этом деле, пока со стороны обвинения и суда не будут прекращены нарушения его прав в судебном процессе".

Как известно, Оболонский райсуд Киева применяет к Януковичу специальне заочное судебное производство, поскольку тот не является лично на допросы и в суд.



5 июля Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Оксана Коваленко, Валентина Романенко, УП