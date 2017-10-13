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НАЗК розподілило 110 мільйонів з держбюджету на 6 партій

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 14:52

Національне агентство з питань запобігання корупції  погодило надання понад 110 мільйонів гривень з держбюджету для фінансування статутної діяльності у IV кварталі 2017 року 6 політичних партій, представлених у парламенті.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму черговому засіданні прийняло рішення про надання коштів з державного бюджету на фінансування статутної діяльності у ІV кварталі 2017 року 6-ти політичних партій, представлених у парламенті. Відповідними рішеннями виділено понад 110 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що державне фінансування надано партії "Народний фронт" – 28 млн 438 тис. 375 грн, партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" – 28 млн 025 тис. 900 грн, партії "Об’єднання "Самопоміч" – 14 млн 098 тис. 640 грн, Радикальній партії Олега Ляшка – 9 млн 564 тис. 475 грн, партії "Опозиційний блок" – 12 млн 116 тис. 875 грн, партії "ВО "Батьківщина" – 7 млн 295 тис. 550 гривень.

"Крім того, відповідно до пункту 1 частини першої статті 17-5 Закону України "Про політичні партії в Україні" "Об’єднання "Самопоміч" додатково отримало державне фінансування у розмірі 11 млн 059 тис. 985 грн. у зв’язку із тим, що кількість представників однієї статі у партії не перевищує 2/3 від загальної кількості", - повідомляють у відомстві.

У НАЗК пояснили, що фінансування статутної діяльності політичної партії за рахунок державного бюджету надається щоквартально у розмірі 25% загального розміру щорічного державного фінансування.

Як відомо, Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запобігання і протидії політичній корупції (№2123а), який встановив державне фінансування політичних партій з 1 липня 2016 року.

1 вересня 2016 року НАЗК розподілило 391 млн. грн на статутну діяльність парламентських партій в 2016 році.

Раніше повідомлялося, що найбільше державних коштів на саморекламу витрачають "Радикальна партія" та партія "Самопоміч".

Українська правда

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Теми: НАЗКдержбюджет
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