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НАПК распределило 110 миллионов из госбюджета на 6 партий

Пятница, 13 октября 2017, 14:52

Национальное агентство по предупреждению коррупции согласовало предоставление более 110 миллионов гривен из госбюджета для финансирования уставной деятельности в IV квартале 2017 года 6 политических партий, представленных в парламенте.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем очередном заседании приняло решение о выделении средств из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности в IV кварталы 2017 6-ти политических партий, представленных в парламенте. Соответствующими решениями выделено более 110 миллионов  гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что государственное финансирование предоставлено партии "Народный фронт" - 28 млн 438 тыс. 375 грн, партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность"- 28 млн 025 тыс. 900 грн, партии "Объединение "Самопомощь" - 14 млн 098 тыс . 640 грн, Радикальной партии Олега Ляшко - 9 млн 564 тыс. 475 грн, партии "Оппозиционный блок" - 12 млн 116 тыс. 875 грн, партии "ВО" Батькивщина"- 7 млн ​​295 тыс. 550 гривен.

"Кроме того, в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 17-5 Закона Украины "О политических партиях в Украине" "Объединение "Самопомощь" дополнительно получило государственное финансирование в размере 11 млн 059 тыс. 985 грн. в связи с тем, что количество представителей одного пола в партии не превышает 2/3 от общего количества ", - сообщают в ведомстве.

В НАПК объяснили, что финансирование уставной деятельности политической партии за счет государственного бюджета предоставляется ежеквартально в размере 25% от общего размера ежегодного государственного финансирования.

Как известно, Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно предотвращения и противодействия политической коррупции (№2123), который установил государственное финансирование политических партий с 1 июля 2016 года.

1 сентября 2016 НАПК распределило 391 млн. грн на уставную деятельность парламентских партий в 2016 году.

Ранее сообщалось, что больше всего государственных средств на саморекламу тратят "Радикальная партия" и партия "Самопомощь".

Украинская правда

Темы: НАПКгосбюджет
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