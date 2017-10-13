"Свобода" заявляє, що в школах Хмельницького не буде російської мови

В школах Хмельницького більше не вивчатимуть російську мову.

Про це 12 жовтня заявив міський голова Хмельницького свободівець Олександр Симчишин, повідомляється на сайті осередку ВО "Свобода".

"Із понеділка поточного тижня в Хмельницькому більше немає жодної школи та класу, де б вивчалася російська мова", – йдеться в повідомленні.

"Далі ми беремося за факультативи. Прошу розуміння й підтримки, бо одномоментно виправити ситуацію неможливо", ‒ зазначив міський очільник.

Українська правда