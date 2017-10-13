Суд зняв арешт із вилучених грошей і майна мера Бучі

Апеляційний суд Києва зняв арешт із 23 нежитлових приміщень, 5 квартир, 2 земельних ділянок, аптеки й коштів, вилучених у мера Бучі Київської області Анатолія Федорука.

Про це сказано в матеріалах суду, передають "Українські новини".

Все майно мера було арештовано за рішенням Печерського районного суду Києва 26 липня.

Дружина Федорука Людмила Іванівна, сам мер та їх адвокат подали апеляцію на це рішення 22 серпня й 4 жовтня Апеляційний суд задовольнив скаргу.

Таким чином Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції й зняв арешт із усього майна.

На думку колегії суддів суду, прокурор не міг при відсутності цивільного позову клопотати про арешт майна підозрюваного з метою відшкодування завданого збитку.

"Накладення арешту з метою забезпечення цивільного позову, що буде поданий у майбутньому, унеможливлює з'ясування питання співрозмірності майна, на яке прокурор просить накласти арешт і ціни позову, оскільки він ще не поданий зацікавленою особою", – сказано в судовому рішенні.

Таким чином, Апеляційний суд зняв арешт із 23 нежитлових приміщень, 5 квартир, гаража, аптеки, 2 земельних ділянок.

Також скасовано арешт вилучених коштів: 29 749 гривень, 5 929 доларів, 150 євро, 1 040 польських злотих, 4 000 угорських форинтів, 55 060 білоруських рублів.

Рішення Апеляційного суду оскарженню не підлягає.

Як відомо, мера і секретаря Бучанської міської ради, а також колишніх начальників відділу Держкомзему Бучі підозрюють у зловживанні службовим становищем при вилученні земель лісового фонду і зміні їх цільового призначення.



Зокрема слідство встановило, що службовці впродовж 2002-2015 років незаконно передали у власність земельні ділянки лісогосподарського призначення загальною площею понад 80 га, що завдало збитків державі на загальну суму 400 млн грн.



7 вересня 2017 року Генеральній прокуратурі заявили про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо мера Бучі Анатолія Федорука.

Як відомо, 21 липня 2016 року у помешканнях Федорука та мера Ірпеня Володимира Карплюка пройшли обшуки слідчих Генпрокуратури. Також обшуки проводилися і в інших місцях, загалом на 31 об'єкті.

11 жовтня 2016 року Генпрокуратура повідомила про підозру меру Бучі Анатолію Федоруку та секретарю міськради.

13 жовтня 2016 року Печерський суд обрав мірою запобіжного заходу для мера Бучі Анатолія Федорука домашній арешт та носіння електронного браслету.

25 жовтня 2016 року Печерський райсуд відсторонив від посади Бучанського міського голови.

24 листопада Апеляційний суд Києва скасував звільнення з посади Федорука.