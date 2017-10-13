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НБУ заборонив операції з грошима РФ із зображенням Криму

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 17:14
фото: ТАСС

Національний банк України заборонив фінансовим установам здійснювати касові, в тому числі валютно-обмінні, операції з банкнотами та монетами Центрального банку РФ із зображенням об'єктів, розташованих на окупованій Росією території.

Рішення ухвалено постановою НБУ від 13 жовтня 2017 року №103, повідомляє офіційний сайт банку.

Зокрема із зображенням мап, символів, будівель, пам’ятників, пам’яток археології, архітектури, історії, краєвидів та будь-яких інших об’єктів, розташованих на окупованих Російською Федерацією адміністративно-територіальних одиницях України, та/або які містять тексти, що стосуються окупації Російською Федерацією адміністративно-територіальних одиниць України.

Заборона поширюється також на операції, що здійснюються під час купівлі/продажу готівкової іноземної валюти між банками.

Також фінансовим установам та ПАТ "Укрпошта" забороняється під час здійснення та/або виплати переказів приймати та/або видавати готівку іноземної валюти – банкноти (банківські білети) та монети Центрального банку Російської Федерації із зображенням вказаних вище об'єктів.

Постанова набуває чинності із 17 жовтня 2017 року.

Як відомо, Центробанк РФ 12 жовтня ввів в обіг банкноту номіналом 200 рублів із зображенням краєвидів окупованого Севастополя.

Українська правда

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Теми: НБУ
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