НБУ запретил операции с деньгами РФ с изображением Крыма

Национальный банк Украины запретил финансовым учреждениям осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами и монетами Центрального банка РФ с изображением объектов, расположенных на оккупированной Россией территории.



Решение принято постановлением НБУ от 13 октября 2017 №103, сообщает официальный сайт банка.



В частности с изображением карт, символов, зданий, памятников, памятников археологии, архитектуры, истории, краеведов и всех других объектов, расположенных на оккупированных Российской Федерацией административно-территориальных единицах Украины, и/или содержащие тексты, касающиеся оккупации Российской Федерацией административно-территориальных единиц Украины.

Запрет распространяется также на операции, осуществляемые при покупке/продаже наличной иностранной валюты между банками.



Также финансовым учреждениям и ОАО "Укрпочта" запрещается при осуществлении и/или выплаты переводов принимать и/или выдавать наличные иностранной валюты – банкноты (банковские билеты) и монеты Центрального банка Российской Федерации с изображением указанных выше объектов.



Постановление вступает в силу с 17 октября 2017 года.



Как известно, Центробанк РФ 12 октября ввел в обращение банкноту номиналом 200 рублей с изображением пейзажей оккупированного Севастополя.

Украинская правда