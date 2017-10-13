Суд, який думав, чи лишити Розенблата з браслетом, взяв перерву

Солом’янський райсуд Києва оголосив перерву у засіданні щодо розгляду клопотання про продовження терміну дії обов’язку народного депутата Борислава Розенблата носити електронний браслет.

Таке рішення ухвалив слідчий суддя на засіданні у п'ятницю для того, щоб черговий суддя міг розглянути заяву захисту про відвід судді Олександра Бобровникова.

"Суд ухвалив рішення оголосити у справі перерву для передачі заявленого відводу черговому слідчому судді, який чергує до 10 години вечора у Солом’янському районному суді міста Києва", - сказав суддя Бобровников.

Під час засідання захист депутата заявив низку клопотань, зокрема щодо оголошення перерви у засіданні до 17 жовтня, коли має відбутися засідання апеляційного суду з розгляду питання підсудності кримінального провадження щодо Розенблата, а також у зв’язку зі зміною підозри депутату, що, на думку захисту, унеможливлює продовження засідання.

Також захист клопотав про відвід прокурора Валентина Мусіяки. Але суд не підтримав жодного клопотання.

Після цього захист заявив відвід слідчому судді.

"Беручи до уваги порушення вами чинних положень КПК щодо порядку розгляду, незадоволення жодних з клопотань, неприйняття відводу прокурора говорить про те, що я обґрунтовано додатково до тих обставин, які я назвав, заявляю вам відвід. Прошу дану заяву прийняти", - сказав адвокат Олексій Шевчук.

Як відомо, 16 жовтня закінчується термін дії обов’язків, покладених на Розенблата, зокрема носити електронний браслет стеження.

Раніше Генеральна прокуратура повідомила народному депутатові про зміну раніше повідомленої підозри в частині зняття підозри у вчиненні злочину з його охоронців. При цьому кваліфікація інкримінованого йому злочину не змінилась.

18 липня суддя Солом'янського районного суду Києва Світлана Кушнір обрала Розенблату запобіжний захід у вигляді застави 7 млн гривень, поклала на нього обов'язок здати закордонні паспорти й носити електронний браслет.

18 серпня Солом'янський райсуд продовжив строк дії покладених на депутата обов'язків.

Розенблата підозрюють в отриманні хабарів від представника іноземної компанії за сприяння у видобутку бурштину.

Укрінформ