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Суд, который думал, оставить ли Розенблата с браслетом, взял перерыв

Пятница, 13 октября 2017, 20:52

Соломенский райсуд Киева объявил перерыв в заседании по рассмотрению ходатайства о продлении срока действия обязанности народного депутата Борислава Розенблата носить электронный браслет.

Такое решение принял судья на заседании в пятницу для того, чтобы очередной судья мог рассмотреть заявление защиты об отводе судьи Александра Бобровникова.

"Суд принял решение объявить по делу перерыв для передачи заявленного отвода дежурному следственному судье, который дежурит до 10 часов вечера в Соломенском районном суде города Киева", - сказал судья Бобровников.

Во время заседания защита депутата заявила ряд ходатайств, в частности относительно объявления перерыва в заседании до 17 октября, когда должно состояться заседание апелляционного суда по рассмотрению вопроса подсудности уголовного производства в отношении Розенблата, а также в связи с изменением подозрения депутату, что, по мнению защиты, делает невозможным продолжение заседания.

Также защита ходатайствовала об отводе прокурора Валентина Мусияки. Но суд не поддержал ни одно ходатайство.

После этого защита заявила отвод следственному судье.

"Принимая во внимание нарушение вами действующих положений УПК относительно порядка рассмотрения, неудовлетворение ни одного из ходатайств, непринятие отвода прокурора говорит о том, что я обоснованно дополнительно к тем обстоятельствам, которые я назвал, заявляю вам отвод. Прошу данное заявление принять", -  сказал адвокат Алексей Шевчук.

Как известно, 16 октября заканчивается срок действия обязанностей, возложенных на Розенблата, в частности носить электронный браслет слежения.

Ранее Генеральная прокуратура сообщила народному депутату об изменении ранее сообщенного подозрения в части снятия подозрения в совершении преступления с его охранников. При этом квалификация инкриминируемого ему преступления не изменилась.

18 июля судья Соломенского районного суда Киева Светлана Кушнир избрала Розенблату меру пресечения в виде залога 7 млн гривень, возложила на него обязанность сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

18 августа Соломенский райсуд продлил срок действия возложенных на депутата обязанностей.

Розенблата подозревают в получении взяток от представителя иностранной компании за содействие в добывании янтаря.

Укринформ

Темы: судРозенблат
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