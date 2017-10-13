Грицак: Бойовики тримають у заручниках 152 українців
П'ятниця, 13 жовтня 2017, 22:25
У заручиниках проросійських бойовиків перебувають 152 українських громадянина.
Про це повідомив голова СБУ Василь Грицак під час зустрічі з представниками Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.
"За інформацією СБУ на сьогодні у заручниках так званих "ДНР/ЛНР" перебувають 152 українських громадянина, ще 404 ‒ вважаються зниклими безвісти. На території Росії незаконно утримуються десятки наших співвітчизників", - зазначив він.
Як відомо, у липні радник глави СБУ Юрій Тандит повідомляв, що терористи ОРДЛО утримують в полоні більше 137 українців.
Українська правда